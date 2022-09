Usodi slovenskih velikanov v rokah Simeoneja in Inzaghija

Po odhodu Roberta Lewandowskega je vrzel v napadu Bayerna zapolnil nekdanji zvezdnik Liverpoola Sadio Mane. Foto: Reuters Derbi večera bo na Bavarskem, kjer bo večina žarometov usmerjena v Roberta Lewandowskega. Dolgoletni kralj strelcev nemškega prvenstva je poleti "izsilil" odhod in se pridružil ambiciozni Barceloni. Katalonci so v zadnjih letih doživljali neuspehe proti Bayernu, še vedno najbolj peče polom na Portugalskem (2:8) leta 2020, tokrat pa so izbranci Xavija prepričani, da lahko z okrepljeno zasedbo, ki v tej sezoni dosega izvrstne rezultate, in že vročim Poljakom pokvarijo načrte serijskemu nemškemu prvaku.

Druga tekma "skupine smrti" C se bo začela že ob 18.45. V vratih milanskega Interja bo na Češkem verjetno stal Kamerunec Andre Onana, ki je branil tudi na prvi tekmi evropske sezone, v kateri je italijanski velikan na San Siru potegnil krajšo proti Bayernu (0:2). Samir Handanović, 38-letni slovenski veteran, je še vedno vrhunsko pripravljen, kar je dokazal pred dnevi, ko je proti Torinu v serie A zadržal mrežo nedotaknjeno, tako da ima njegov trener Simone Inzaghi sladke skrbi pri izbiri prvega čuvaja mreže.

Nastop Oblaka pod vprašajem

Bo Jan Oblak izpustil prvo tekmo lige prvakov po letu 2017? Foto: Guliverimage Atletico je v uvodnem evropskem nastopu po pravcati drami v Madridu ugnal Porto (2:1), zmagoviti zadetek je rezervist Antoine Griezmann dosegel v 11. minuti sodnikovega podaljška! Tokrat se Simeonejeva četa podaja v Leverkusen, kjer je Bayer v krizi. Skromne rezultate dosega tako v bundesligi kot tudi Evropi, kar bi lahko izkoristil španski velikan in zadržal vodilni položaj v skupini.

Nastop Jana Oblaka, ki v soboto ni kandidiral za prvenstveno tekmo s Celto (4:1), je pod vprašajem. Če Škofjeločan ne bo nastopil, bo s tem prekinil petletni in kar 47 tekem dolg niz neprekinjenih nastopov za Atletico v ligi prvakov.

Liverpool čaka zahtevna naloga. Odkar je njegov trener Jürgen Klopp, se spopada z eno največjih rezultatskih kriz. Rdeči so v ligo prvakov vstopili katastrofalno, z visokim porazom (1:4) v Neaplju, tokrat pa jih čaka razigrani Ajax, ki je prejšnji teden pomendral Rangers. Liverpool nima sreče z zdravjem, zaradi poškodb bo odsotnih kar nekaj pomembnih igralcev (Robertson, Konate, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Keita …).

Potter bo prvič vodil Chelsea proti Šešku

Graham Potter je v zadnjih letih uspešno vodil Brighton. Foto: Guliverimage V sredo bo odigranih kar devet srečanj lige prvakov, saj je tekma v Glasgowu med Rangers in Napolijem zaradi pomanjkanja varnostnih in policijskih sil ob dogodkih in protokolih po smrti kraljice Elizabete II. prestavljena za 24 ur.

Mladi slovenski nogometni as Benjamin Šeško bo prvi zadetek v ligi prvakov (lani je zatresel mrežo v kvalifikacijah) lovil na kultnem londonskem stadionu Stamford Bridge, kjer bo Chelsea prvič vodil Graham Potter. Zamenjal je Nemca Thomasa Tuchla, ki se je poslovil po nepričakovanem spodrsljaju v Zagrebu (0:1), kjer je največji poletni zapravljivec (za okrepitve je plačal kar 280 milijonov evrov) ostal praznih rok proti Dinamu. Šeško dvoboja najverjetneje ne bo začel od prve minute, hrvaške prvake pa že v poznih popoldanskih urah čaka atraktivno gostovanje pri Milanu, kjer ne bo manjkalo navijačev modrih.

Haaland proti nekdanjim soigralcem

Erling Haaland se bo prvič, odkar se je iz Dortmunda preselil v Manchester, pomeril z Borussio. Foto: Reuters Evropski prvak Real Madrid bo na vedno bolj prenovljenem stadionu Santiago Bernabeu pričakal Leipzig. Prenova objekta še ni končana, trajala bo vsaj do konca leta, beli baletniki pa komaj čakajo, ko bodo lahko podobno kot gledalci uživali v popolnem ugodju premične strehe in drugih pridobitev. Zaradi poškodbe bo manjkal najboljši igralec evropskih tekmovanj v prejšnji sezoni Karim Benzema. V goste prihaja motivirani nemški pokalni zmagovalec s Kevinom Kamplom, ki pod vodstvom novega trenerja Marca Roseja dosega boljše rezultate. To so dokazali konec prejšnjega tedna, ko so prepričljivo ugnali Borussio Dortmund.

Rumeno-črni odhajajo na eno najtežjih gostovanj, kar si jih je sploh mogoče zamisliti. Na Etihadu jih bo pričakal Manchester City, ki v tej sezoni, ko se mu je pridružil norveški stroj za zadetke Erling Braut Haaland, zadeva kot za stavo. Mladi Skandinavec se bo z nekdanjimi soigralci tako pomeril prvič, odkar se je poleti odpravil na Otok, okrepil angleškega prvaka in uresničil otroško željo.

PSG je v tej sezoni še neporažen. Foto: Reuters

Juventus bo po stresnem remiju s Salernitano, ko so mu v izdihljajih srečanja sodniki razveljavili sporen zadetek za zmago s 3:2, gostil Benfico. Zmaga je nuja, če se želi zavihteti proti vrhu skupine, kjer bi lahko po koncu tega kroga pričakovali PSG. Parižani se vračajo v Izrael, kjer so nedavno nadigrali Nantes in v uvodu v sezono osvojili francoski superpokal. Tokrat bodo gostovali pri Maccabiju iz Haife, ki je v kvalifikacijah v solze spravil beograjsko Crveno zvezdo, atomski trojček v napadu Messi-Neymar-Mbappe pa načrtuje novo zmago, izraženo z večjim številom zadetkov.