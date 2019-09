Prvaki poraženi v Napoliju, nor debi norveškega najstnika, Handanovićevi rešili točko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan Interja Samir Handanović je v 61. minuti tekme s Slavijo prejel gol. Milančani so izenačili šele globoko v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters

Začela se je nova sezona lige prvakov. Branilci naslova iz Liverpoola so doživeli poraz v Napoliju, Salzburg se je na krilih 19-letnega norveškega debitanta znesel nad Genkom, Inter s kapetanom Samirjem Handanovićem se je moral pošteno potruditi, da je proti praški Slaviji rešil vsaj točko, v Dortmundu je pri Borussii gostovala Barcelona, golov pa ni bilo.

Nova sezone lige prvakov se je začela v Milanu in Lyonu. Na San Siru Inter je gostil praško Slavijo. Milančani, s kapetanom Samirjem Handanovićem na čelu, so bili na tej tekmi favoriti, a so šele v sodnikovem podaljšku rešili točko. Interjeva obramba je klonila v 63. minuti tekme, ko je slovenskega čuvaja mreže premagal nigerijski napadalec Slavije Peter Olayinka. Domače je pred ponižanjem rešil 22-letni rezervist Nicolo Barella, ki je v igro vstopil v 71. minuti, gol za izenačenje pa zabil v 92. minuti tekme.

V skupini F se mu obeta zahteven boj za napredovanje, saj se bo udaril tudi proti Borussii in Barceloni, ki je v enem od derbijev dneva gostovala v Dortmundu in se z Borussio razšla brez golov.

"Hat-trick" norveškega najstnika v Salzburgu

Prvič je v elitnem tekmovanju, odkar je bogati pokrovitelj Red Bull poskrbel za novo klubsko preobleko, zaigral Salzburg in doma dodobra napolnil mrežo Genka, že v prvem polčasu, v svojem debiju v ligi prvakov, pa je "hat-trick" dosegel 19-letni norveški napadalec Erling Braut Haland.

Dvoboj med Lyonom in Zenitom se je končal z 1:1. Evropski prvak Liverpool pa je v vročem Neaplju, kjer je pred dobrim letom doživel poraz (0:1), spet pristal na kolenih. Za to sta poskrbela Dries Mertens z enajstih metrov in Fernando Llorente iz igre.

Nekdanji član Salzburga Kevin Kampl v prvem krogu ni zaigral, saj zaradi poškodbe gležnja ni kandidiral za gostovanje RB Leipziga v Lizboni. V skupini H sta prednosti domačega igrišča deležna zadnji polfinalist Ajax in zmagovalec evropske lige Chelsea.

Slovenski obračun v Zagrebu

Jana Oblaka in Josipa Iličića čakajo v sredo obveznosti v ligi prvakov. Foto: Vid Ponikvar V sredo se bo dogajanje začelo v Belgiji in Grčiji, kjer bo v Pireju gostoval zadnji finalist lige prvakov Tottenham, nato pa bo večer postregel s številnimi poslasticami. Trinajstkratni prvak Real Madrid bo gostoval na Parku princev pri močno oslabljenem PSG, za katerega ne bodo mogli zaigrati Edinson Cavani, Kylian Mbappe (oba poškodovana) in Neymar (kazen), Atletico Jana Oblaka bo gostil zvezdniški Juventus, pri katerem izstopa strelski rekord tekmovanja Cristiano Ronaldo.

Vedno ambiciozni Bayern bo v Münchnu pričakal beograjsko Crveno zvezdo, ki jo bo na Bavarskem spremljalo ogromno število navijačev, Manchester City se je po presenetljivem porazu v domačem prvenstvu proti Norwichu odpravil v Ukrajino, za slovenski obračun pa bosta v Zagrebu poskrbela modri Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) in novinec v ligi prvakov, izkušeni Josip Iličić (Atalanta).