Klopp jezen na sodnike, Valverde priznal, da so trpeli

Začetek nove sezone lige prvakov je takoj postregel s številnimi zanimivimi derbiji in rezultati. Evropski prvak Liverpool je moral v Neaplju priznati premoč Napoliju, v še enem velikem derbiju sta se Borussia Dortmund in Barcelona razšli brez golov. Je pa prvi večer v najelitnejšem evropskem tekmovanju postregel tudi z rekordom napadalca Salzburga Erlinga Brauta Haalanda, ki je postal najmlajši nogometaš v ligi prvakov, ki je že v prvem polčasu dosegel hat-trick.

Že prvi večer v novi sezoni so bili na delu branilci naslova iz Liverpoola, ki si je v lanski sezoni v podredil vso konkurenco. A nogometašem iz mesta Beatlesov je spodrsnilo že na prvem preizkusu, saj so v prvem krogu izgubili proti Napoliju z 0:2. V 82. minuti so sodniki s pomočjo VAR-a dosodili najstrožjo kazen v korist Napolija, potem ko je Andy Robertson napravil prekršek nad Josejem Callejonom, strel z bele pike pa je izkoristil Dries Mertens. Zmago domačih je nekaj minut kasneje potrdil Fernando Lllorente, ki je izkoristil napako Virgila van Dijka v obrambi. Liverpool je kot branilec naslova šele prva ekipa, ki je izgubila uvodno tekmo v novi sezoni, po letu 1994, ko se je to zgodilo Milanu.

Strateg Liverpoola Jürgen Klopp je bil po tekmi prepričan, da je bil poraz njegovih varovancev tudi plod sodniških napak. "Bila je napeta tekma, obe ekipi sta se dobro borili. Prepričan sem, da imajo o situaciji s prekrškom za najstrožjo kazen vsi različna mnenja. A če nogometaš skoči, preden pride v kontakt z drugim igralcem, potem to ne more biti prekršek za enajstmetrovko. Ta odločitev je spremenila potek srečanja. V tistem trenutku je začrtala dokončen potek tekme. Lahko bi povedal še veliko stvari, a tega ne želim. Nisem najboljši poraženec, a hkrati tudi nisem najslabši," je bil po tekmi jasen Klopp.

Prekršek Robertsona za najstrožjo kazen:

Think Liverpool fans should share a different angle on the pen which shows what actually happened... clear pen #LFC #Napolivsliverpool #Napoli #Penalty pic.twitter.com/p2dNMazS4Z — Truth (@Itz_Zehzz) September 17, 2019

Podobno mnenje je imel Nemec, ki z Redsi brani naslov najboljših v ligi prvakov, o vključitvi sistema VAR. "Kljub vsemu gre za človeško odločitev. Pravila so jasna, prekršek ni bil povsem jasen, sodniki so se nato odločili, kot so se. Mislim, da bo VAR v prihodnosti močno pomagal k igri, a dokler je zadnja odločitev človeška, je tu še ogromno prostora za napake. Tu je še ogromno prostora za napredek, želim si več pojasnil v zvezi s takšnimi odločitvami, a za zdaj jih še ni," se je o videotehnologiji razgovoril Klopp.

Italijan zadovoljen

Carlo Ancelotti je bil po tekmi več kot zadovoljen. Foto: Reuters Na drugi strani je bil Carlo Ancelotti po zmagi Napolija več kot zadovoljen. "Od tam, kjer sem sedel jaz, je bilo videti kot čisti prekršek za najstrožjo kazen. A nisem videl posnetka in zato tega ne bom komentiral," se je vprašanju o prekršku Robertsona izognil Italijan. Liverpool je bil na gostovanju pri Napoliju neuspešen tudi v prejšnji sezoni skupinskega dela lige prvakov, a so si nato Redsi ravno z zmago v zadnjem krogu prvega dela nad Napolijem zagotovili napredovanje v osmino finala, na koncu pa so si podredili vso konkurenco.

"Po tekmi sem Kloppu rekel, naj ne skrbi, saj če je izgubil v Neaplju, bo zdaj zagotovo osvojil ligo prvakov. Kloppu se zahvaljujem za lepe besede o našem klubu in da verjame, da lahko osvojimo to tekmovanje, a čaka nas še dolga pot. Najprej se moramo osredotočiti na napredovanje v izločilne boje," zagotavlja Ancelotti.

"Želeli smo si odigrati popolno tekmo. Ves čas smo želeli ustvarjati pritisk in se hkrati braniti, ko je to potrebno. Vse nam je uspelo narediti tako, kot smo se dogovorili. Ko je Liverpool pritisnil, smo se dobro ubranili. Bila je zelo izenačena tekma. Uspel nam je res dober rezultat proti ekipi, ki je zame najboljša v Evropi," s pohvalami na račun evropskih prvakov ni skoparil Ancelotti, ki je skupaj z ekipo Liverpoolu zadal prvi poraz po rednem delu v tej sezoni.

Ter Stegen rešil Barcelono

Še en derbi prvega kroga se je odvil v skupini F med Borussio Dortmund in Barcelono. Tekma je, čeprav ni postregla z zadetki, upravičila naziv derbija. Več priložnosti so si ustvarili nogometaši Dortmunda, ki so bili nekajkrat izjemno blizu vodstva. V 57. minuti je Marco Reus streljal z bele točke, njegov poskus pa je v vratih Barcelone odbil Marc-Andre ter Stegen, ki je tako ubranil že svojo četrto najstrožjo kazen v ligi prvakov. V zaključku tekme je imel Lionel Messi, ki je v igro vstopil v 59. minuti, priložnost za zmago, a je njegov poskus blokiral Thomas Delaney.

Ter Stegen je ubranil strel z bele pike. Foto: Reuters

"V drugem polčasu smo prikazali odlično igro, imeli smo več posesti žoge, bili smo bolj konstantni. Ustvarili smo si veliko priložnosti, ustvarjali smo dober pritisk in se dobro branili. Iz drugega polčasa se lahko ogromno naučimo. Kljub remiju je za nas ta rezultat pozitiven. Želimo si kvalificirati v izločilne boje, a vemo, da nas čaka težko delo, saj nastopamo v izjemno zahtevni skupini," je bil po tekmi s predstavo svojih varovancev zadovoljen trener Dortmundčanov Lucien Favre.

"V teh 30 minutah, ki jih je je preživel na igrišču, je naredil dovolj. Izjemen je bi tudi ter Stegen. Imamo izjemnega vratarja, kar se je danes tudi pokazalo. Rezultat je, kakršen je. Tekma je bila za nas zelo težko, trpeli smo, to moramo priznati. A vedeli smo, da bo tako. Bila je težka tekma za vse," je po tekmi dejal trener Barcelone Ernesto Valverde. Za Barcelono je prvih celotnih 90 minut v novi sezoni na igrišču preživel tudi Luis Suarez.

Hat-trick mladega Norvežana Norvežan je poskrbel za zgodovinski dosežek. Foto: Reuters

Kljub nastopom številnih zvezdnikov pa je prvi večer lige prvakov pripadel 19-letnemu Norvežanu Erlingu Brautu Haalandu. Napadalec Salzburga je na tekmi proti Genku že v prvem polčasu dosegel tri zadetke in z dopolnjenimi 19 leti in 58 dnevi postal najmlajši nogometaš s takšnim dosežkom. Najmlajši nogometaš, ki je sicer dosegel hat-trick na svoji uvodni tekmi v ligi prvakov, je legenda Real Madrida Raul, ki mu je to uspelo pri 18 letih in 113 dnevih leta 1995. Za njim je še Wayne Rooney, ki mu je to uspelo leta 2004 z 18 leti in 340 dnevi.

"To je najbolj nora stvar, ki sem jo naredil v življenju. Česa takšnega nisem občutil še nikoli v življenju," je bil po tekmi presrečen Norvežan. Salzburg je sicer Genk porazil kar s 6:2