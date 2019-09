Policija priprla osem navijačev Lilla po neredih pred tekmo z Ajaxom

Pred torkovo tekmo lige prvakov med Ajaxom in Lillom je prišlo do navijaških izgredov, strasti razgretih Francozov pa je morala miriti policija. Več kot 300 jih je aretirala, osem jih je ostalo v priporu, ostale pa so čez noč izpustili, je danes potrdila amsterdamska policija.

Izgredi so se začeli, ko so navijači na eni od postaj podzemne železnice prižgali pirotehnična sredstva. "Osem francoskih navijačev smo priprli. Osumljeni so nasilja na javnem mestu," je tvitnila policija v Amsterdamu, kjer je prišlo do izgreda.

Po poročanju nizozemske tiskovne agencije ANP so morali zaradi neredov evakuirati dve postaji podzemne železnice in ustaviti promet.

Pri Lillu so obsodili izgrede in podali svojo plat zgodbe. V klubu so povedali, da so navijači mirno potovali na tekmo, ko je manjša skupina podpornikov na metroju prižgala pirotehnična sredstva in jih ustavila.

Policija je aretirala izgrednike kot tudi druge navijače. "Klub jasno obsoja tovrstno obnašanje in vse oblike nasilja," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal predsednik Lilla Gerard Lopez in dodal, da so v klubu v stiku z nizozemsko policijo.