Nogometaši PSG so v prvi polfinalni tekmi v torek v gosteh premagali Arsenal (1:0), danes pa se bosta v uvodnem polfinalnem dejanju spopadla še Barcelona in Inter. Mladi zasedbi Hansija Flicka se za razliko od Milančanov, ki v serie A izgubljajo stik z vodilnim Napolijem, nasmiha naslov državnega prvaka. Kataloncem, ki so nedavno v finalu španskega pokala v slabo voljo spravili Real, bele baletnike pa v začetku leta ugnali tudi v superpokalu, se tako nasmiha priložnost, da bi v tej sezoni osvojili kar štiri lovorike! Pred srečanjem močno odmeva primerjava Lamina Yamala, 17-letnega zvezdnika Barcelone, z dolgoletnim asom Kataloncev Lionelom Messijem.

Če sta v torek v ligi prvakov nastopila kluba, ki še nikoli nista postala evropska prvaka (Arsenal in PSG), se bosta danes pomerila velikana, ki se lahko pohvalita že z osmimi naslovi. Barcelona se poteguje za šesto, Inter pa četrto evropsko zvezdico. Katalonci niso stali na vrhu Evrope okroglih deset, Milančani pa že 15 let.

Flick zelo spoštuje Inzaghija

Hansi Flick je osvojil ligo prvakov že z Bayernom (2020). V polfinalu lahko izloči italijanskega velikana, ki je v četrtfinalu izločil prav Bavarce. Foto: Reuters Barcelona je v imenitni formi, po španskem superpokalu in pokalu lahko osvoji še la ligo in ligo prvakov. Čeprav v zadnjih tednih zaradi poškodbe stegenske mišice pogreša izkušenega prvega napadalca Roberta Lewandowskega, je vseeno dobila 23 od zadnjih 28 tekem v vseh tekmovanjih, izgubila pa le enkrat. Poljak je skupaj z Raphinho in Laminom Yamalom prispeval kar 27 od skupno 37 zadetkov Barcelone v tej evropski sezoni, manjkal pa bi lahko tudi prihodnji teden na povratni tekmi na San Siru.

V ekipo bi se lahko vrnil Alejandro Balde. Če mu ne bo uspelo, bo na položaju na levi strani spet zaigral Gerard Martin. Bo pa slovesno na klopi Barcelone, kjer bo prvič po osmih mesecih v ligi prvakov sedel Marc-Andre ter Stegen. Med vratnicama naj bi stal Wojciech Szczesny.

"Inter je izkušena ekipa, ki se zelo dobro brani in ima visoko stopnjo taktične inteligence. Inter ima fantastično ekipo," današnjega tekmeca hvali trener Barcelone Hansi Flick, ki zelo spoštuje svojega stanovskega kolega Simoneja Inzaghija. Črno-modri za razliko od Kataloncev niso osvojili pokalne lovorike v svoji državi, po dveh zaporednih porazih brez prejetega gola so se znašli v težavah tudi na prvenstvu, kjer za Napolijem zaostajajo tri točke. Tako se je Simeonejeva četa znašla v rezultatski krizi, a se navijači tolažijo z upanjem, da je za vse kriva popolna osredotočenost na Evropo, kjer želi Inter še nadgraditi uspeh iz leta 2023, ko je zaigral v finalu lige prvakov.

Francoski napadalec Marcus Thuram je izpustil zadnje tri tekme Interja. Milančani so jih izgubili, dosegli pa niso prav nobenega zadetka. Foto: Reuters

Navijači milanskega velikana stiskajo pesti, da bo za nastop pripravljen Marcus Thuram. Francoz je izpustil zadnje tri tekme, zdaj pa bi se lahko vrnil na igrišče proti Barceloni, pri kateri je kariero končal njegov oče Lilian Thuram. Njegov soigralec v napadu Lautaro Martinez je po zadnjem zadetku v mreži Bayerna postal prvi nogometaš v zgodovini Interja, ki je zadel v polno na petih zaporednih tekmah lige prvakov.

Martinez: Messija ne moreš primerjati z nikomer

Lautaro Martinez je najboljši strelec Interja v tej evropski sezoni. Foto: Reuters Pred tekmo je močno odmevalo razmišljanje o tem, ali se lahko 17-letni biser Barcelone in španskega nogometa Lamine Yamal primerja z Lionelom Messijem. Martinez, ki z Messijem sodeluje v napadu argentinske izbrane vrste, pravi, da je to nemogoče.

"Ne grem se tega. Lea, po mojem mnenju, ne moreš primerjati z nikomer, saj je bil, je in bo najboljši igralec vseh časov. Zato ga nočem primerjati. Lahko le rečem, da je Yamal zelo pomemben igralec in da za svoja leta počne imenitne stvari na igrišču. Osvojil je že pomembne lovorike z reprezentanco, tako da si zasluži spoštovanje," je dejal Argentinec. Čudežni najstnik v vrstah Barcelone, ki podobno kot Messi obožuje igranje na desni strani, pa je o tem povedal naslednje: "Ne primerjam se z njim. To pa zato, ker se ne primerjam z nikomer. Ta primerjava z Messijem je nesmiselna. Je najboljši igralec v zgodovini nogometa. Raje bom užival v tem, kar sem," je dejal Yamal.

Pri Interju bi lahko manjkal Benjamin Pavard, strelec zadetka v četrtfinalu proti nekdanjemu delodajalcu Bayernu, ki si je na zadnji tekmi proti Romi poškodoval gleženj. "Barcelona ima vse, kar potrebuje klub, da odigra vrhunsko tekmo. Hansi Flick je vpeljal imenitno organizacijo, tako kot je pred tem storil z Bayernom in Nemčijo. Moramo jim čestitati za delo s klubskim podmladkom," je trener Interja Simone Inzaghi pohvalil vpeljevanje mlajših igralcev v člansko zasedbo. Barcelona je ponosna na svoje mladince, ki so pred dnevi osvojili mladinsko ligo prvakov, zdaj pa želijo po njihovih stopinjah še člani. Inter jim bo skušal prekrižati načrte. Za začetek že ta večer na olimpijskem stadionu Lluis Companys.

Verjetni začetni postavi: Barcelona: Szczesny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Martinez, Thuram.

