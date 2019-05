Ogromna smola za Liverpool, Barceloni se lahko smeji

V torek in sredo se bo odločalo o finalistih lige prvakov. Barcelona bo na čelu z vročim strelcem Lionelom na Anfieldu branila veliko prednost (3:0), navijače Liverpoola pa pred dvobojem ne skrbi le visok zaostanek, ampak tudi odsotnost napadalcev Mohameda Salaha in Roberta Firmina. Tottenham bo skušal v Amsterdamu vrniti Ajaxu milo za drago po porazu v Londonu.

V ligi prvakov bodo v tej sezoni odigrane le še tri tekme. V torek zvečer se bosta na Anfieldu udarila Liverpool in Barcelona. Rdeče čaka zelo zahtevna naloga, saj so na prvi tekmi izgubili s kar tremi zadetki razlike. Na zadnjih štirih domačih tekmah v Evropi niso prejeli niti enega zadetka. Če ga ne bodo niti v torek in bodo želeli ohraniti možnosti za napredovanje, bodo morali vsaj trikrat premagati vratarja Barcelone.

V napadu bodo zelo oslabljeni, saj ne bo prvega zvezdnika kluba Mohameda Salaha. Egipčan je v soboto na tekmi angleškega prvenstva po trku z vratarjem Newcastla utrpel poškodbo glave. Trener Jürgen Klopp se je o njegovem nastopu posvetoval s klubskimi zdravniki in na današnji novinarski konferenci potrdil, da v torek ne bo računal na prvega strelca. S tem pa še ni konec težav za Liverpool. Manjkal bo tudi poškodovani Brazilec Roberto Firmino, za piko na i nepričakovanim težavam pa se je na prvi tekmi v Barceloni (0:3) poškodoval še Naby Keita, ki v tej sezoni ne bo več igral.

Jürgen Klopp je pred povratno polfinalno tekmo ostal brez Mohameda Salaha, ki okreva po poškodbi glave. Foto: Reuters

"Dva izmed najboljših napadalcev na svetu jutri ne bosta na voljo, mi pa moramo doseči štiri zadetke. To nam zagotovo ne bo olajšalo dela, a dokler bomo imeli na igrišču 11 igralcev, se bomo trudili, da bi napredovali v finale," je še sporočil nemški strateg, ki vodi Liverpool že štiri leta, a še čaka na prvo lovoriko.

Suarez in Coutinho se vračata na Anfield

Ko je Philippe Coutinho v ligi prvakov še branil barve Liverpoola, se je pomeril tudi z Mariborom. Foto: Žiga Zupan/Sportida V taboru Barcelone so zelo optimistični. Iz tira jih ni vrgla niti poškodba Francoza Ousmaneja Dembeleja, ki si je v soboto poškodoval desno stegensko mišico in ne bo mogel zaigrati v Liverpoolu. Prvi strelec Lionel Messi je lačen zadetkov. Na 33 tekmah proti angleškim klubom je dosegel kar 26 zadetkov. V Evropi se je v bogati karieri pomeril z 39 klubi, proti 34 pa se je vsaj enkrat vpisal med strelce.

Luis Suarez in Philippe Coutinho se vračata na stadion, kjer sta nekoč navduševala navijače Liverpoola, zdaj pa bosta skušala pomagati Barceloni, da se prvič po letu 2015 uvrsti v finale lige prvakov. Liverpool je bil nazadnje v velikem finalu lani, ko je ostal praznih rok proti madridskemu Realu.

Katalonci so konec prejšnjega tedna v Vigu, kjer so zaigrali z močno oslabljeno zasedbo in varčevali z močmi za dvoboj na Otoku, izgubili proti Celti in prekinili niz 23 tekem brez poraza.

Ajax tako učinkovit, da je popravil nizozemski rekord

Donny van de Beek je zadnjih šest golov za Ajax dosegel na gostovanjih. Bo v sredo po dolgem času uspešen tudi v Amsterdamu? Foto: Reuters V sredo se bosta v drugem povratnem polfinalnem obračunu pomerila Ajax in Tottenham. Nizozemci so na prvi tekmi v Londonu zmagali z 1:0, zadetek pa je dosegel Donny van de Beek.

Moštvo iz Amsterdama lovi prvi finale lige prvakov po 23 letih, samozavest pa si je dvignilo v nedeljo, ko je osvojilo nizozemski pokal, prvo lovoriko po petih letih. Ajax je dobil 15 od zadnjih 17 tekem, v tej sezoni pa je v vseh tekmovanjih dosegel že 165 zadetkov in s tem popravil rekord AZ Alkmaarja iz sezone 1980/81 (158).

Tottenham, ki ima veliko manj sreče z zdravjem najboljših igralcev, pa je izgubil kar pet od zadnjih šestih tekem. Za Londončane igrajo kar štirje nekdanji nogometaši Ajaxa. To so Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez in Christian Eriksen. Po odsluženi kazni se v ekipo vrača napadalec Son Heung Min.

Sodnika tokratnih poslastic lige prvakov bosta Turek Cüneyt Cakir (Liverpool) in Nemec Felix Brych (Amsterdam).