V Dortmundu odštevajo ure, v Münchnu spektakel brez zmagovalca

V drugem polfinalu nogometne lige prvakov se bosta v sredo ob 21. uri v Dortmundu pomerila Borussia in PSG. Torkov večer je bil v znamenju prve polfinalne tekme. Bayern München je gostil Real Madrid. Bavarci se skušajo izogniti prvi sezoni brez ene same lovorike po 12 letih, a morajo najprej premagati starega tekmeca iz španske prestolnice. Evropska nogometna velikana se v osmini finala merita že osmič. Po prvi tekmi dvoboj še ni odločen, saj se je končal z izidom 2:2. Dva gola sta padla z bele točke.

V sredo zvečer igrata še Borussia in PSG

Ob 21. uri bo na vrsti obračun med Borussio Dortmund in PSG. Favorit je pariški klub, ki je v nedeljo znova postal francoski prvak. Nemci in Francozi so se merili že v skupinskem delu, kjer je PSG domačo tekmo dobil z 2:0, v Dortmundu pa sta ekipi igrali 1:1. Za rumeno-črne je to peti polfinale lige prvakov, a prvi po letu 2013, za PSG pa četrti.

Za PSG pa je to četrti polfinale in prvi po sezoni 2020/21. Tekmovalno obdobje prej so Parižani igrali v finalu, a izgubili proti Bayernu. Borussia je v osmini finala izločila PSV s skupnim izidom 3:1, v četrtfinalu pa Atletico Madrid Jana Oblaka s 5:4. PSG pa je najprej izločil Real Sociedad s 4:1, nato pa še Barcelono s 6:4.

Bayern do preobrata v petih minutah, zadnja beseda pa Viniju

Bayern München igra 21. polfinale lige prvakov. Samo eno moštvo je v tem pogledu boljše, to je prav Real Madrid, saj je zanj to že 33. polfinale. Real, s 14 naslovi rekorder tekmovanja, je v osmini finala z 2:1 izločil Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla, v četrtfinalu pa po enajstmetrovkah prvega favorita in branilca naslova Manchester City. Bayern je najprej odpravil Lazio s 3:1, potem pa Arsenal s 3:2. Madridčani so tudi tik pred osvojitvijo španske lovorike, ki bo zanje že 36. Tudi to je rekord.

Ko sta se kluba prejšnjič merila v polfinalu lige prvakov, je za Real Madrid še igral Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters Skupaj sta v ligi prvakov (oziroma evropskem pokalu, kot se je tekmovanje imenovalo nekoč) odigrala 26 tekem. Od tega kar 24 v izločilnih bojih. Noben drug dvoboj ni bil odigran večkrat. Bayern, ki je ta torek torej gostil že njun 27. dvoboj, je imel pred njim 11 zmag, Real eno več, le tri tekme pa so se končale z remijem. Bavarci dvoboja niso dobili zadnjih sedem tekem (en remi, šest porazov).

Po izvrstni podaji Tonija Kroosa, velikega navijača Luke Dončića, je za 1:0 zabil Vinicius Junior. Foto: Reuters In začetek je bil na Allianz Areni kar nekoliko nepričakovan, a že po 25. minutah je bilo vse po predvidevanjih. Bayern je odločno krenil po prvi gol, Real pa se je branil. V prvih 20 minutah 6:1 v strelih proti golu. Že v prvi minuti so domači nevarno zapretili, a je bil strel Leroya Saneja za Andrija Lunina preslab. In kdor ne da, dobi, in v 24. minuti je z izvrstno podajo Toni Kroos zaposlil Viniciusa Juniora. Brazilec je bil iz oči v oči z vratarjem Manuelom Neuerjem in ga je, kot pravi napadalec, premagal za vodstvo gostov z 1:0. Nadaljevanje je bilo bolj izenačeno, blizu golu za izenačenje pa je bil Harry Kane. V 42. minuti je iz prostega strela udaril neposredno na gol, a je žoga z nekaj sreče za Lunina le za las zletela mimo leve vratnice.

Leroy Sane se je na začetku drugega polčasa oddolžil za nekaj izgubljenih žog v prvem in zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters

Harry Kane je zadel 11-metrovko za vodstvo z 2:1. Foto: Reuters Drugi del igre se je začel ravno nasprotno. Prvo stoodstotno priložnost je imel Real, a je močan strel Kroosa uspešno branil Neuer. Le dobro minuto pozneje, v 53., pa je po samostojnem prodoru Lunina premagal Sane in se z golom za izenačenje na 1:1 oddolžil za nekaj izgubljenih žog v prvem polčasu. Komaj se je igra nadaljevala, pa je sledila nova drama. Lucas Vazquez je v kazenskem prostoru podrl Jamala Musialo. Sodnik Clement Turpin je pokazal na belo točko in Kane je v 57. minuti zanesljivo zadel, nabito poln Bayernov stadion (75 tisoč ljudi) pa je eksplodiral od navdušenja ob vodstvu z 2:1. Kane si zdaj z osmimi goli deli prvo mesto na lestvici strelcev lige prvakov, prav toliko jih je to sezono dal tudi Kylian Mbappe. Vodstvo je domače samo še ohrabrilo in v naslednjih minutah so še naprej pritiskali na Realova vrata. Najboljšo priložnost za povišanje na 3:1 je imel Eric Dier, a je z glavo streljal neposredno v vratarja.

Leon Goretzka je poskusil z glavo. Neuspešno. Foto: Reuters Zaključek tekme pa je pripadel gostom iz Madrida. V 79. minuti je streljal Vinicius, a mu je Neuer branil. Štiri minute pozneje pa sta se spet gledala iz oči v oči. Brazilec je izvajal 11-metrovko, potem ko je prekršek zanjo zakrivil Min Jae Kim (zrušil je Rodryga). Streljal je po sredini, a vseeno premagal nemškega vratarja. Izid 2:2 je bil tudi končni izid. Končna statistika: 14:9 v strelih proti golu, 5:4 znotraj okvira vrat, v kotih pa 6:5. A to je bil šele prvi polčas tega dvoboja. Povratna tekma sledi naslednji teden na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu.

