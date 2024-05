Gol moški ubil tekačico v parku ob Züriškem jezeru

Moški, ki je gol tekel, kričal in napadal ljudi v parku v švicarskem mestu Männedorf ob Züriškem jezeru, je v torek zvečer ubil žensko, ki je tam tekla. Policijo so okoli 20. ure obvestili, da gol moški napada ljudi. Policija je ob prihodu našla hudo ranjeno žensko, ki je kljub oživljanju podlegla poškodbam. Prijeli so tudi 19-letnega osumljenca.

«In diesen Park gehe ich nie mehr rein»: Anwohner sind nach tödlichem Angriff auf Joggerin in Männedorf ZH schockiert. https://t.co/REMC4zltCv — 20 Minuten (@20min) May 22, 2024

Kantonalna policija je še sporočila, da je žensko smrtno poškodoval moški, medtem ko je tekla v parku, in da so jo našli na tleh, potem ko jih je mimoidoči obvestil, da po parku Alma gol moški teče in kriči ter fizično napada ljudi.

Preiskujejo tudi, ali sta se poznala

S čim jih je napadal in ali je imel pri sebi orožje, policija ni sporočila, prav tako ne identitete žrtve, saj to še ugotavljajo.

Na kraju dogodka so našli tudi osumljenca, 19-letnega Švicarja, ki ga bodo zaradi resnega nasilnega zločina izročili tožilcu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Policija preiskuje tudi ozadje napada in ali sta se napadalec in žrtev poznala.