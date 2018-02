V živo: sreča za Barcelono, Willian zadel vratnici, Bayern melje

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme)

V Londonu in Münchnu pravkar potekata obračuna osmine finala nogometne lige prvakov. Nogometaši Chelseaja skušajo pokvariti načrte Barceloni. Willian je zadel dvakrat vratnico Kataloncev. Bayern gosti Bešiktaš, ki je na terenu le še z desetimi nogometaši, kar so gostitelji izkoristili in prek Thomasa Müllerja in Kingsleyja Comana vodijo z 2:0. Domagoj Vida je namreč prejel rdeči karton. Prejšnji teden so si prednost pred povratnim srečanjem zagotovili Liverpool, Manchester City, Real Madrid in Tottenham.

Himna nogometne lige prvakov je danes zadonela v Londonu in Münchnu. Na štadionu Stamford Bridge merita moči angleški prvak Chelsea in katalonski velikan Barcelona, ki v tej sezoni v španskem prvenstvu in ligi prvakov sploh še ni izgubil. Bešiktaš, ki je v skupinskem delu lige prvakov navdušil in osvojil prvo mesto v skupini, gostuje na Bavarskem, kjer ga gosti motivirani Bayern München.

Real na krilih rekorderja Ronalda potolkel PSG, petarda Liverpoola

Cristiano Ronaldo je izboljšal strelski rekord v Evropi. Foto: Reuters Beli baletniki so v Madridu premagali zvezdniški PSG s 3:1, Portugalec Cristiano Ronaldo pa je v zvezdniškem obračunu zasenčil Brazilca Neymarja, je lani s prestopom iz Barcelone k Parižanom poskrbel za najdražji nogometni posel v zgodovini nogometne igre, vreden 222 milijonov evrov.

Ronaldo je dosegel dva zadetka. Zapisal se je v zgodovino, saj je postal prvi nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel sto zadetkov za eno moštvo. Portugalec je v ligi prvakov prispeval že 116 golov. 101 je dosegel v dresu Reala, 15 še kot član Manchestra Uniteda.

Mariborski znanec Liverpool se je v gosteh znesel nad Portom in ga ponižal kar s 5:0, v gosteh je do visoke zmage prišel tudi Manchester City. Vodilni klub angleškega prvenstva se je v Baslu znesel nad švicarskim prvakom (4:0). Tretji angleški klub, ki si je prejšnji teden zagotovil dobro izhodišče pred povratno tekmo osmine finala lige prvakov, je Tottenham. Po preobratu je remiziral v Torinu pri Juventusu (2:2). Stara dama je v uvodnih minutah na krilih Gonzala Higuaina ušla gostom iz Anglije (2:0), a so se nato Londončani vrnili in na koncu pokvarili načrte italijanskemu prvaku.

Liga prvakov, osmina finala (prve tekme):