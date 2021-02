Vse oči uperjene v "Parižana" Messija, Mariborčan sodi Kamplu in Liverpoolu

Ko je lani žreb v Nyonu združil kroglici Barcelone in PSG, so si ljubitelji nogometa meli roke. Napočil je trenutek za poslastici v Kataloniji in Franciji, v katerih bi moral izstopati obračun nekdanjih soigralcev, Argentinca Lionela Messija in Brazilca Neymarja, a do slednjega, vsaj na prvi tekmi osmine finala, ne bo prišlo.

Neymar je poškodovan, za še več težav pa so poskrbele zdravstvene težave še nekaterih zelo pomembnih igralcev, denimo Argentinca Angela Di Marie, Španca Juana Bernata in še koga. Tako bo argentinski strateg Mauricio Pochettino ob debiju v ligi prvakov na klopi bogatega pariškega kluba primoran zaigrati z oslabljeno postavo.

Mauricio Pochettino in Kylan Mbappe sta bila na treningu v Barceloni dobro razpoložena. Foto: Reuters

Podobno pa bo tudi pri gostiteljih. Resda bo nastopil Messi, ne bo pa Philippeja Coutinha, Sergija Roberta, Ansuja Fatija in Ronalda Arauja, najverjetneje pa tudi ne Gerarda Piqueja, ki se po daljši odsotnosti vrača v ekipo.

Obeta se dvoboj med kluboma, ki ne skrivata, da bi rada v svojih vrstah videla Messija (PSG) in Neymarja (Barcelona). Pod posebnim zanimanjem javnosti se bo tako znašel 33-letni Argentinec, saj se bo pomeril s klubom, kjer bi lahko po koncu sezone nadaljeval kariero.

Kampl danes v Budimpešti ne bo edini Slovenec

Mariborčan Slavko Vinčić bo danes prvič sodil tekmo izločilnega dela lige prvakov. Foto: Vid Ponikvar Poškodbe so zdesetkale tudi udarni enajsterici RB Leipziga in Liverpoola. Rdeči biki, pri katerih naj bi Kevin Kampl zaigral od prve minute, bodo pogrešali Emila Forsberga, Konrada Laimerja in Dominika Szoboszlaija, verjetno tudi Benjamina Henrichsa.

Pri angleških prvakih, ki v zadnjih tednih ne morejo biti zadovoljni tako s predstavami kot tudi izkupičkom na Otoku, pa je že dalj časa odsotna osrednja obrambna zasedba. Tako Virgil van Dijk, Joe Gomez kot tudi Joel Matip so poškodovani, zato bo znova prejel priložnost zimski novinec Ozan Kabak, manjkajo pa tudi Diogo Jota, Naby Keita in James Milner, tako da se je Jürgen Klopp pred tekmo na Madžarskem − tekma je zaradi spoštovanja angleških ukrepov v boju zoper širitev koronavirusa prestavljena v Budimpešto − znašel v hudih težavah. Za nameček je vprašljiv še nastop Fabinha.

Dvoboj v Budimpešti bo sodil slovenski delivec pravice Slavko Vinčić. To bo njegov vrhunec sojenja v ligi prvakov, saj bo prvič sodil na tekmi izločilnega dela. Derbi v Barceloni bo sodil njegov stanovski kolega Nizozemec Bjorn Kuipers.

Cristiano Ronaldo želi po Manchester Unitedu in Real Madridu osvojiti evropski naslov še z Juventusom. Foto: Reuters

V sredo bo zanimivo na severu Portugalske, kjer bo Porto pričakal Juventus, ki s strelskim rekorderjem tekmovanja Cristianom Ronaldom cilja na evropsko lovoriko, Sevilla, ki je v zadnjem času v Španiji v izjemni formi in preskakuje vse ovire, pa se bo spopadla z Borussio Dortmund, pri kateri izstopa mladi norveški as Erling Braut Haaland.

Najboljši strelci lige prvakov: 6 - Erling Braut Haaland (Borussia D.), Alvaro Morata (Juventus), Neymar (PSG), Marcus Rashford (Man Utd)

5 - Oliver Giroud (Chelsea), Ciro Immobile (Lazio), Alassane Plea (Borussia M.)

4 - Karim Benzema (Real), Mergim Berisha (Salzburg), Bruno Fernandes (Man Utd), Diogo Jota (Liverpool), Romelu Lukaku (Inter), Youssef En Nesyri (Sevilla), Cristiano Ronaldo (Juventus)

...

1 - Josip Iličić (Atalanta)

Oblak gosti Angleže v Romuniji, Iličić proti belim baletnikom

Josipa Iličića čaka prihodnji teden velik izziv. Foto: Guliverimage Prihodnji teden bo prišla na vrsto še druga polovica udeležencev osmine finala. Atletico Madrid, vodilni španski prvoligaš, bo v Bukarešti pričakal Chelsea. Jan Oblak se bo spopadel z motiviranim tekmecem, ki po prihodu nemškega stratega Thomasa Tuchla niza bolj še rezultate, evropski (in po novem tudi svetovni) prvak Bayern München pa se bo predstavil v Rimu pri Laziu.

Atalanto čaka zelo zahteven tekmec. Čeprav ima Real Madrid silovite težave zaradi odsotnosti številnih poškodovanih igralcev, bo vse prej kot lahek zalogaj za ''boginjo'', pri kateri je v tem letu v vse boljši formi Josip Iličić. Kranjčan je pred letom dni v osmini finala že blestel proti španskemu tekmecu, Valencii je na dveh srečanjih zabil kar pet golov! Edini nemško-angleški spopad bo na Madžarskem, Borussia Mönchengladbach bo skušala presenetiti Manchester City, ki je v zadnjih tednih nedotakljiv in mu gre odlično v domačem prvenstvu.