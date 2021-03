Atalanta brez možnosti, Iličić se poslavlja od lige prvakov

Dobili smo petega in šestega četrtfinalista lige prvakov. To sta pričakovano postala Real, ki je v Madridu tudi na drugi tekmi, tokrat s 3:1, premagal Atalanto, za katero je Josip Iličić igral od 57. minute. Manchester City je brez težav preskočil Borussio Mönchengladbach. Jana Oblaka z Atletico Madridom v sredo čaka gostovanje v Londonu, kjer bo skušal preobrat po zaostanku z 0:1 narediti proti Chelseaju.

Atalanta, ki se je lani prebila do četrtfinala, se je tokrat v ligi prvakov ustavila v osmini finala. Po porazu na prvi tekmi z 0:1, ko je bila v vlogi domačinke, je tokrat na rezervnem stadionu Reala v Madridu, igrišču Alfreda Di Stefana, upala na preobrat, a ji ni uspelo.

Real je z novim golom Karima Benzemaja že v prvem polčasu povišal vodstvo v skupnem seštevku obeh tekem. Francoz je po spodbudnem začetku tekme gostujočih nogometašev izkoristil veliko napako gostujočega vratarja. Josip Iličić je na igrišče ob zaostanku z 0:1 prišel v 57. minuti, že nekaj minut za tem pa je Real z enajstih metrov, zadel je povratnik po poškodbi Sergio Ramos, zadel še drugič. V 83. minuti je z golom za žarek upanja za goste poskrbel Luis Muriel, a je že malo zatem zadel še rezervist Reala Marco Asensio in dvomov o zmagovalcu je bilo konec.

Zelo malo oziroma še manj negotovosti je bilo tudi na drugi tekmi večera. Manchester City, ki je v odlični formi, je Borussio Mönchengladbach že na prvi tekmi premagal z 2:0, tokrat pa z istim rezultatom po golih Kevina De Bruyneja in Ilkayja Gündogana vodil že z 2:0 in vse je bilo odločeno že po prvi polovici prvega polčasa. Se pa izid do konca tekme, zanimivo, ni spremenil.

V sredo se bo Jan Oblak skušal izogniti zgodnjemu izpadu proti Chelseaju. Na prvi tekmi je namreč klonil z 0:1, zdaj pa bo v Londonu upal na preobrat.

Potnik v četrtfinale iz drugega sredinega para je praktično že znan. Evropski prvak Bayern proti Laziu doma namreč brani prednost s 4:1.

Lionel Messi je že v osmini finala lige prvakov končal svojo evropsko pot. Foto: Reuters

Nasvidenje, Leo Messi

Barcelona je leta 2017 proti PSG v ligi prvakov na prvi tekmi v Parizu izgubila z 0:4, potem pa doma zmagala s 6:1 in uprizorila enega največjih preobratov v zgodovini lige prvakov. Katalonci in njihov novi predsednik Joan Laporta so upali na novo "remontado", a čudeža v Parizu niso dočakali. Pa čeprav je po njem vsaj malo zadišalo.

Barcelona je napadla od prve minute in bila precej nevarnejši nasprotnik, potem pa so po nespametnem prekršku branilca Barcelone Clementa Lengleta nogometaši PSG prišli do vodstva, ko je enajstmetrovko v gol v 31. minuti spremenil Kylian Mbappe. Šest minut za tem je za pravcati evrogol po strelu od daleč poskrbel Lionel Messi, ki je imel tik pred odhodom na polčas veliko priložnost, da zabije še en gol, a je zapravil enajstmetrovko. Po obrambi Keylorja Navasa se je žoga odbila v prečko.

Barcelona je v drugem polčasu napadla na vso moč in imela številne priložnosti, zapravljal jih je predvsem Ousmane Dembele, a ostala brez napredovanja. Izid se do konca tekme ni spremenil. Kakšno premoč so gostje imeli, pa potrjuje tudi statistika. Barcelona je proti pariškim vratom sprožila kar 20 strelov, od tega polovico v okvir vrat, medtem ko jih je PSG zmogel samo pet.

Na drugi tekmi večera je na čudež po domačem porazu z 0:2 upal RB Leipzig in s Kevinom Kamplom v prvi postavi krenil po preobrat. Nemcem se ni izšlo, izkazal pa se ni niti nekdanji slovenski reprezentant, ki ga je trener ob polčasu pustil v garderobi. Liverpoolčani so tudi drugo tekmo zmagali z 2:0, zabila sta Mohamed Salah in Sadio Mane, ter se pričakovano uvrstili v nadaljnje tekmovanje.

Cristiano Ronaldo Juventusa v prvih treh sezonah ni zmogel popeljati do tako želenega evropskega naslova. Foto: Reuters

Še en evropski šok za Ronalda v Torinu

Cristiano Ronaldo je leta 2018 v Torino prišel, da bi Juventusu prinesel tretji naslov evropskega prvaka in prvega po letu 1996. V prvi sezoni je obstal v četrtfinalu, medtem ko se je pot Torinčanov v Evropi zdaj še drugo sezono v nizu končala že v osmini finala. Lani je bil za Juventus usoden Lyon, tokrat pa Porto.

Portugalci so na prvi tekmi zmagali z 2:1, v Torinu pa vodstvo še povišali, potem ko je v prvem polčasu nekoliko sporno enajstmetrovko v gol spremenil Sergio Oliveira. Na začetku drugega polčasa je razpoloženi napadalec Juventusa Federico Chiesa z dvema goloma izničil prednost Portugalcev, ki so vmes ostali brez nespametno izključenega iranskega napadalca Mehdija Taremija.

Čeprav z igralcem manj, so se Portugalci dobro upirali in bili nekajkrat zelo nevarni. Več kot polovico tekme, ki je trajala 120 minut in je šla v podaljške, so bili nogometaši Porta številčno oslabljeni, nagrada za trud in dobro igro pa je prišla v 115. minuti, ko je z mojstrskim prostim strelom od daleč za 2:2 zadel nesporni junak večera Oliveira. Do konca tekme je Juventusu uspelo priti do vodstva, ko je v 117. minuti za 3:2 zadel Adrien Rabiot, a česa več Torinčanom ni uspelo narediti. Napredovanja se je veselil Porto, tokrat povsem nerazpoloženi Ronaldo pa ostaja pri petih naslovih evropskega prvaka, ki jih je osvojil z Manchester Unitedom in Real Madridom.

Norveški napadalec Borussie Dortmund Erling Haaland je v ligi prvakov neverjetno strelsko razpoložen. Foto: Reuters

Nov podvig 20-letnega Norvežana

Čeprav je bilo ob koncu 2:2, je bil potnik v četrtfinale v Dortmundu znan že veliko pred zadnjim sodnikovim žvižgom. Borussia, ki je Sevillo premagala že v Andaluziji (3:2), je namreč vodila že z 2:0. Oba gola za Nemce je dosegel komaj 20-letni Erling Haaland, ki je prišel že do 20. gola v ligi prvakov. Za ta mejnik je čudežni Norvežan potreboval vsega 14 tekem, kar je rekord. Prejšnji rekorder, Anglež Harry Kane, je za toliko zadetkov potreboval 24 tekem.