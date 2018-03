Mourinhu se je stemnilo pred očmi, Francoz je spomnil na Maribor

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme)

Sevilla je z dvema goloma Francoza Wissama Ben Yedderja, ki ga dobro pomnijo tudi nogometaši Maribora, z 2:1 premagal Manchester United na Old Traffordu in se uvrstila v četrtfinale lige prvakov. Tja se je z golom Edina Džeka prebila tudi Roma, ki je z 1:0 premagala Šahtar. V sredo bo poslastica v Barceloni, na kateri bo sodil Damir Skomina .

Jose Mourinho verjetno ne more verjeti, kaj se je Manchester Unitedu zgodilo na Old Traffordu. Foto: Reuters

Wissam Ben Yedder, ki je s tremi goli septembra lani poskrbel za zmago Seville nad Mariborom v Andaluziji s 3:0 v skupinskem delu tekme, je pri izidu 0:0, ki je bil za Manchester United zelo varljiv (na prvi tekmi namreč ni bilo zadetkov), v igro vstopil v 72. minuti.

Junak večera v Manchestru Wissam Ben Yedder. Foto: Reuters Že šest minut pozneje se je veselil drugega zadetka na kultnem Old Traffordu in poskrbel za velik šok za slovitega Portugalca na klopi domačih Joseja Mourinha.

Najprej je zadel v 74., potem pa še v 78. minuti. Romelu Lukaku je v 84. minuti sicer znižal zaostanek na 1:2, a več kot to rdeči vragi, ki jih v naslednjih dneh na Otoku prav gotovo čaka kup kritik, niso zmogli.

Na drugi tekmi večera je Šahtar v Rimu branil prednost s prve tekme 2:1, a ni bil uspešen. Edin Džeko je v 52. minuti dosegel edini gol na tekmi in poskrbel, da se je Roma uvrstila med najboljših osem moštev v Evropi.

Lahko Chelsea ustavil Lionela Messija?

Jo bo Lionel Messi spet zagodel Chelseaju? Foto: Getty Images V sredo bomo dobili še zadnja dva četrtfinalista. Zanimivo bo predvsem v Barceloni, kjer bodo Lionel Messi in soigralci gostili Chelsea. Na prvi tekmi v Londonu je bilo 1:1, tako da so v prednosti, a se gostje zagotovo še niso predali. To je težko trditi za nogometaše Bešiktaša, ki bodo v Istanbulu gostili münchenski Bayern. Na Bavarskem so namreč izgubili z 0:5.

V četrtfinale so se že prejšnji teden uvrstili Juventus, ki je po drami v Londonu in zmagi z 2:1 izločil Tottenham, Liverpool, ki je Porto že na prvi tekmi premagal s 5:0 in doma zlahka obranil prednost (0:0), Real Madrid, ki je PSG po zmagi v Madridu s 3:1 premagal tudi v Parizu z 2:1, in Manchester City, ki je sicer presenetljivo izgubil proti Baslu na svojem štadionu z 1:2, a je že na prvi tekmi v Švici zmagal s 5:0, tako da vprašanja o tem, kdo bo napredoval, ni bilo.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 12 - Ronaldo (Real Madrid)

7 - Cavani (PSG), Firmino (Liverpool), Kane (Tottenham), Ben Yedder (Sevilla),

6 - Mane (Liverpool), Neymar (PSG), Salah (Liverpool)

5 - Aboubakar (Porto), Coutinho (Liverpool/Barcelona), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern),

4 - ...

Žreb četrtfinala bo v petek, 16. marca.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):