V živo: 2:0 na Camp Nouu! Je Barcelona že po 20 minutah odločila tekmo?

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme)

V četrtfinale lige prvakov so se že uvrstili branilec naslova Real Madrid, Sevilla, Juventus, Roma, Liverpool, Manchester City in danes še Bayern. Po dva udeleženca četrtfinala imajo tako Anglija, Italija in Španija. Kdo bo imel tri? Odgovor bo dala poslastica med Barcelono in Chelseajem, na kateri sodi Damir Skomina .

Jose Mourinho verjetno ne more verjeti, kaj se je Manchester Unitedu zgodilo na Old Traffordu. Foto: Reuters

V letošnji ligi prvakov je odprto samo še eno vprašanje o četrtfinalistu. Tega bo dala tekma v Barceloni, na kateri Lionel Messi in soigralci gostijo Chelsea. Na prvi tekmi v Londonu je bilo 1:1, tako da so Katalonci v prednosti, a se gostje zagotovo še niso predali. Londončani so šok doživeli že po prvem napadu Barcelone, ko je domače v vodstvo popeljal argentinski čarovnik Messi. V 20. minuti je na Camp Nouu še enkrat završalo, iz hitrega protinapada je prednost domačih podvojil Ousmane Dembele.

Danes se je med osem najboljših moštev pričakovano uvrstil münchenski Bayern, ki je v Istanbulu s 3:1 premagal Bešiktaš, čeprav je imel visoko prednost že s prve tekme na Bavarskem (5:0).

Francoz si je po Mariboru privoščil še Manchester United

Francoski napadalec Wissam Ben Yedder, ki je s tremi goli septembra lani poskrbel za zmago Seville nad Mariborom v Andaluziji s 3:0 v skupinskem delu tekme, je pri izidu 0:0, ki je bil za Manchester United zelo varljiv (na prvi tekmi namreč ni bilo zadetkov), v igro vstopil v 72. minuti.

Junak večera v Manchestru Wissam Ben Yedder. Foto: Reuters Že šest minut pozneje se je veselil drugega zadetka na kultnem Old Traffordu in poskrbel za velik šok za slovitega Portugalca na klopi domačih Joseja Mourinha.

Najprej je zadel v 74., potem pa še v 78. minuti. Romelu Lukaku je v 84. minuti sicer znižal zaostanek na 1:2, a več kot to rdeči vragi, ki jih v naslednjih dneh na Otoku prav gotovo čaka kup kritik, niso zmogli.

Na drugi tekmi večera je Šahtar v Rimu branil prednost s prve tekme 2:1, a ni bil uspešen. Edin Džeko je v 52. minuti dosegel edini gol na tekmi in poskrbel, da se je Roma uvrstila med najboljših osem moštev v Evropi.

Beli baletniki izločili bogati PSG

V četrtfinale so se že prejšnji teden uvrstili Juventus, ki je po drami v Londonu in zmagi z 2:1 izločil Tottenham, Liverpool, ki je Porto že na prvi tekmi premagal s 5:0 in doma zlahka obranil prednost (0:0), Real Madrid, ki je PSG po zmagi v Madridu s 3:1 premagal tudi v Parizu z 2:1, in Manchester City, ki je sicer presenetljivo izgubil proti Baslu na svojem štadionu z 1:2, a je že na prvi tekmi v Švici zmagal s 5:0, tako da vprašanja o tem, kdo bo napredoval, ni bilo.

Najboljši strelci lige prvakov 2017/18: 12 - Ronaldo (Real Madrid)

7 - Cavani (PSG), Firmino (Liverpool), Kane (Tottenham), Ben Yedder (Sevilla),

6 - Mane (Liverpool), Neymar (PSG), Salah (Liverpool)

5 - Aboubakar (Porto), Coutinho (Liverpool/Barcelona), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern),

4 - ...

Žreb četrtfinala bo v petek, 16. marca.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):