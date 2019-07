Invazija Švedov v Maribor, smola za Rajčevića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Darko Milanič in Zlatko Zahović želita po Valurju izločiti še švedski AIK. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Slovenski nogometni prvak Maribor bo v sredo zvečer na prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov gostil švedski AIK in si poskušal priigrati ugodno popotnico za povratni dvoboj v Stockholmu. Na delu bodo tudi trije klubi, ki računajo na slovenske legionarje. Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) bo v Gruziji počival zaradi kazni.

Navijači Maribora nestrpno odštevajo ure do novega spektakla v Ljudskem vrtu. V sredo bo v mestu ob Dravi gostoval 12-kratni švedski prvak AIK Solna. V prvem krogu je izločil armenskega prvaka, sredi aktualne sezone švedskega prvenstva pa gleda v hrbet le Malmöju, tekmecu Domžal v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Švedi prihajajo v Slovenijo z visokimi pričakovanji, na severni tribuni jih bo spremljalo veliko število navijačev (prodanih je že 500 vstopnic), Maribor pa bo skušal nadaljevati zmagoviti evropski niz in po Valurju (3:0 v Reykjaviku in 2:0 v Mariboru) pokvariti razpoloženje še švedskemu tekmecu.

Brez Zahovića, Derviševića in Rajčevića

Trener vijolic Darko Milanič, ki mu lahko v primerjavi z dvema prihodnjima dvobojema Prve lige Telekom Slovenije (kazen NZS) na klopi pomaga športni direktor Zlatko Zahović, proti švedskemu prvaku ne more računati na najboljšega strelca v prejšnji sezoni. Luka Zahović zaradi zdravstvenih težav še ni na razpolago strokovnemu vodstvu, podobno velja za Amirja Derviševića in Aleksandra Rajčevića, ki je staknil poškodbo na treningu. Martin Milec in Kenan Pirić bosta nared.

V boju za preboj v skupinski del lige prvakov, ki ponuja udeležencem ogromno finančno nagrado Uefe (15,25 milijona evrov), vztrajajo tudi nekateri slovenski legionarji.

Belec in Bezjak v vročem Nikšiću

Vid Belec bo gostoval s ciprskim prvakom v Črni gori. Foto: Getty Images Branilec zagrebškega Dinama Petar Stojanović bo danes stiskal pesti za soigralce na gostovanju v Gruziji. Ljubljančan bo počival zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na zadnji evropski tekmi, ko je Dinamo navdušil v ligi Europa in po hudem boju v osmini finala izpadel proti Benfici iz Lizbone.

Sutjeska, ki je v uvodnem krogu zavila v črno Šporarjev in Bajrićev Slovan iz Bratislave, bo zvečer v vročem Nikšiću poskušala prekrižali načrte še enemu favoritu. V Črno goro prihaja ciprski prvak Apoel, ki podobno kot najboljši slovaški klub računa na dva slovenska legionarja. Barve kluba iz Nikozije branita slovenska reprezentanta Vid Belec in Roman Bezjak, ki sta napovedana v začetni enajsterici.

Brez nastopov slovenskih legionarjev ne bo minila tudi sreda. Madžarski prvak Ferencvaroš, ki je v prvem krogu izločil bolgarski Ludogorec, bo poskušal s pomočjo obrambnega stebra Mihe Blažiča upravičiti vlogo favorita na domačem igrišču proti Valletti.

Povratni dvoboj med švedskim in slovenskim prvakom bo 30. julija v Stockholmu. Foto: Guliver/Getty Images

Povratne tekme 2. kroga kvalifikacij bodo 30. in 31. julija. Če bo Maribor izločil Aik, povratna tekma bo odigrana prihodnji torek v Stockholmu na stadionu Friends Arena, ki sprejme 50 tisoč gledalcev, se bo v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z boljšim iz obračuna med prvakoma Norveške (Rosenborg) in Belorusije (BATE Borisov).

Če pa bo Maribor švedskemu prvaku priznal premoč, se bo v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa, takšna bi bila tolažilna nagrada Uefe, udaril s slabšim iz obračuna med prvakoma Albanije (Partizani) in Moldavije (Šerif Tiraspol).

Liga prvakov, kvalifikacije, 2. krog (prve tekme):