V živo: veselje Maribora ni trajalo dolgo, Švedi spet vodijo!

Nogometaši Maribora v Stockholmu proti AIK-u igrajo povratno tekmo drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov. Pred tednom dni so si v Ljudskem vrtu priigrali ugodno izhodišče, saj so zmagali z 2:1.

Tekma v Stockholmu se še dobro ni začela, ko so domači že izničili prednost slovenskih prvakov. V peti minuti je po natančni podaji Sebastiana Larssona s kota zadel branilec Per Karlsson. Švedi v nadaljevanju niso bili več kdo ve kako nevarni, a gostje niso uspeli izenačiti in trenutno v slabšem položaju. Ob tem rezultatu bi se napredovanja veselili nogometaši AIK.

Tako kot so Švedi hitro zabili v prvem delu, so vajo v drugem polčasu ponovili Mariborčani. Kapetan Marcos Tavares je ob poskusu zadel švedski blok, žogo pa je prišla na noge Andreja Kotnika, ki je neubranljivo zadel in poskrbel za izenačenje.

Le nekaj minut kasneje so spet zapretili Švedi. Po močnem strelu Larssona dobro posredoval vratar Kenan Pirić, do odbitka je prišel Kolbeinn Sigthórsson in zadel vratnico. Veliko sreče za Maribor.

Izjemno razpoloženi Larsson je v 61. minuti AIK spet povedel v vodstvo. Ko so vsi pričakovali podajo v kazenskih prostor, je Šved udaril neposredno proti vratom in na levi nogi ujel vratarja Pirića, ki bi roko na srce lahko bolje posredoval.

Začetna enajsterica Maribora na Švedskem:

Na klopi so: Handanović, Rajčević, Klinar, Pihler, Kramarič, Požeg Vancaš in Mešanović.

Trener Darko Milanič kot že od začetka sezone ne bo mogel računati na poškodovanega napadalca Luko Zahovića, ki opravlja individualne treninge, na seznamu poškodovanih sta tudi Žan Kolmanič in Luka Uskoković, izven kadra pa so ostali Amir Dervišević, najboljši podajalec v prejšnji sezoni, Gregor Bajde in Santos.

Dinamo brez Stojanovića uspešen na praznem Maksimirju

Petar Stojanović je zadnjo evropsko tekmo odigral na gostovanju Dinama v Lizboni, ko je prejel rdeči karton. Foto: Reuters Branilec zagrebškega Dinama Petar Stojanović je odslužil kazen, a se kljub temu ni uvrstil v moštvo Dinama za povratno tekmo s prvakom Gruzije Saburtalom. Dinamo je bil tako na prvi kot na drugi tekmi zanesljivo boljši od gruzijske ekipe, povratno srečanje v Zagrebu pa je po kazni Uefe zaradi nešportnega obnašanja navijačev Dinama v prejšnji sezoni potekal na praznem stadionu Maksimir.

Apoel iz Nikozije je brez težav izločil črnogorsko Sutjesko. Na prvi tekmi je ciprska ekipa zmagala z 1:0, tokrat pa so na domačih tleh slavili s kar 3:0. Barve ciprskega prvaka branita tudi slovenska reprezentanta Vid Belec in Roman Bezjak. Tako na prvi kot na drugi tekmi je nastopil izkušeni vratar, ki na obeh tekmah ni prejel zadetka, Bezjak pa je zaigral na drugem srečanju, v igro je vstopil v 71. minuti.

Napredovanja se veseli tudi madžarski Ferencvaroš. Po Ludogorcu je s skupnim izidom 4:2 ugnal tudi malteškega prvaka Valletto. Obe tekmi je za madžarsko ekipo odigral tudi obrambni steber Miha Blažič.

Če padejo Švedi ...

Če bo Maribor izločil Aik, se bo v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z boljšim iz obračuna med prvakoma Norveške (Rosenborg) in Belorusije (BATE Borisov). Na prvi tekmi so bili boljši Belorusi z 2:1.

Če pa bo Maribor švedskemu prvaku priznal premoč, se bo v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa – takšna bi bila tolažilna nagrada Uefe – udaril z zmagovalcem obračuna med prvakoma Albanije (Partizani) in Moldavije (Šerif Tiraspol).

Pari 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Prvaki:

Maribor (Slo)/AIK Solna (Šve) - BATE Borisov (Blr)/Rosenborg (Nor)

CFR Cluj (Rom) - Celtic Glasgow (Ško)

APOEL Nikozija (Cip) - Qarabag (Aze)/Dundalk (Irs)

PAOK Solun (Grč) - Ajax Amsterdam (Niz)

Dinamo Zagreb (Hrv) - Ferencvaroš (Mad)

Crvena zvezda (Srb)/HJK Helsinki (Fin) - Köbenhavn (Dan)/The New Saints (Wal)



Neprvaki:

Istanbul Basaksehir (Tur) - Olympiacos Pirej (Grč)

Krasnodar (Rus) - Porto (Por)

Club Brugge (Bel) - Dinamo Kijev (Ukr)

Basel (Švi) - LASK Linz (Avt) Prvi dvoboji 3. kroga bodo odigrani 6./7. avgusta, povratni pa 13./14. avgusta.

Liga prvakov, kvalifikacije, 2. krog (povratne tekme):