Maribor v zraku 125 minut, Stojanović na stadionu duhov

Danes je na Švedsko odpotovalo 22 nogometašev Maribora. Za povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov bodo kandidirali Pirić, Handanović, Cotman (vsi vratarji), Ivković, Rajčević, Peričić, Viler, Milec, Klinar, Vrhovec, Pihler, Cretu, Ogrinec, Hotić, Kramarič, Žugelj, Požeg Vancaš, Kotnik, Kronaveter, Tavares, Mešanović in Mulahusejnović. Trener Darko Milanič kot že od začetka sezone ne bo mogel računati na poškodovanega napadalca Luko Zahovića, ki opravlja individualne treninge, na seznamu poškodovanih sta tudi Žan Kolmanič in Luka Uskoković, izven kadra pa so ostali Amir Dervišević, najboljši podajalec v prejšnji sezoni, Gregor Bajde in Santos. Letalo s slovenskim prvakom je za polet v švedsko prestolnico potrebovalo 125 minut.

Dvoboj na stadionu Friends Arena se bo v sredo začel ob 19. uri po slovenskem času. Na tekmi v Ljudskem vrtu sta mrežo švedskega prvaka zatresla Rok Kronaveter in Saša Ivković.

Stojanović danes na praznem Maksimirju

Petar Stojanović je zadnjo evropsko tekmo odigral na gostovanju Dinama v Lizboni, ko je prejel rdeči karton. Foto: Reuters Branilec zagrebškega Dinama Petar Stojanović je odslužil kazen, tako da se vrača v moštvo. Kandidiral bo za nastop na povratni tekmi s prvakom Gruzije Saburtalom. Dinamo je bil na prvi tekmi boljši z 2:0, povratno srečanje v Zagrebu pa bo po kazni Uefe zaradi nešportnega obnašanja navijačev Dinama v prejšnji sezoni potekalo na praznem stadionu Maksimir.

Apoel iz Nikozije je na dobri poti, da izloči črnogorsko Sutjesko. Barve ciprskega prvaka branita tudi slovenska reprezentanta Vid Belec in Roman Bezjak. Na prvi tekmi je nastopil le izkušeni vratar.

Danes se bo za napredovanje potegoval tudi madžarski Ferencvaroš. Po Ludogorcu želi izločiti tudi malteškega prvaka Valletto. V Budimpešti je bil boljši s 3:1, ponovno se pričakuje nastop obrambnega stebra Mihe Blažiča.

Če padejo Švedi ...

Če bo Maribor izločil Aik, se bo v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z boljšim iz obračuna med prvakoma Norveške (Rosenborg) in Belorusije (BATE Borisov). Na prvi tekmi so bili boljši Belorusi z 2:1.

Če pa bo Maribor švedskemu prvaku priznal premoč, se bo v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa – takšna bi bila tolažilna nagrada Uefe – udaril s slabšim iz obračuna med prvakoma Albanije (Partizani) in Moldavije (Šerif Tiraspol).

Pari 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov: Prvaki:

Maribor (Slo)/AIK Solna (Šve) - BATE Borisov (Blr)/Rosenborg (Nor)

Maccabi Tel Aviv (Izr)/CFR Cluj (Rom) - Celtic Glasgow (Ško)/Nomme Kalju (Est)

APOEL Nikozija (Cip)/Sutjeska Nikšić (ČG) - Qarabag (Aze)/Dundalk (Irs)

PAOK Solun (Grč) - Ajax Amsterdam (Niz)

Dinamo Zagreb (Hrv)/Saburtalo (Gru) - Valletta (Mal)/Ferencvaroš (Mad)

Crvena zvezda (Srb)/HJK Helsinki (Fin) - Köbenhavn (Dan)/The New Saints (Wal)



Neprvaki:

Istanbul Basaksehir (Tur) - Olympiacos Pirej (Grč)/Viktoria Plzen (Češ)

Krasnodar (Rus) - Porto (Por)

Club Brugge (Bel) - Dinamo Kijev (Ukr)

Basel (Švi)/PSV Eindhoven (Niz) - LASK Linz (Avt) Prvi dvoboji 3. kroga bodo odigrani 6./7. avgusta, povratni pa 13./14. avgusta.

Liga prvakov, kvalifikacije, 2. krog (povratne tekme):