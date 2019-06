Angleži okupirali Madrid, vstopnica za 3.000 evrov in minuta molka za Španca

Danes se bosta ob 21. uri na stadionu Wanda Metropolitano za evropski naslov udarila Tottenham in Liverpool. Prvi angleški finale v ligi prvakov po 11 letih bo postregel z izjemnim vzdušjem na tribunah. V Madrid je pripotovalo ogromno navijačev z Otoka, kluba pa sta jih lahko navijačem zagotovila le nekaj več kot 33 tisoč.

Navijači Tottenhama komaj čakajo na začetek zgodovinskega finala za klub iz Londona. Foto: Reuters

Madridske ulice so polne ljubiteljev nogometa, vse skupaj pa je v soboto pretresla novica o prometni nesreči 35-letnega Joseja Antonia Reyesa, nekdanjega asa Arsenala, madridskega Reala in Seville. Pred srečanjem bo minuta molka.v čast in spomin nekdanjemu španskemu reprezentantu.

Navijači Tottenhama in Liverpoola v Madridu:

Današnji spektakel se bo začel ob 21. uri, glavni sodnik bo Slovenec Damir Skomina.

🎵 Glory glory Tottenham Hotspur ... ⚪️

🎵 And you'll never walk alone ... 🔴



🤔 Which song will be sung at full time?#UCLfinal pic.twitter.com/sS7tlN3nlK