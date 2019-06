V živo: Noro, Skomina ekspresno pokazal na belo točko, presrečni Salah na kolenih! #video

30. minuta: konec je uvodne tretjine finalnega srečanja lige prvakov, gledalci na stadionu Wanda Metropolitano pa so videli le en strel v okvir vrat. Tisti, ki ga je z bele točke v 2. minuti sprožil strelec Mohamed Salah. V strelih mimo vrat je razmerje 3:1 za Liverpool. Tottenham ima večjo posest žoge (60:40).

18. minuta: tekma je bila na kratko prekinjena, saj je na igrišče pritekla nepovabljena svetlolasa navijačica. Ni bila v Evinem kostimu, kot je pogosto navada na otoških športnih prireditvah, ampak v kopalkah. Z igrišča so jo pospremili varnostniki.

Streaker on the pitch at the Champions League Final. I think that’s the only time someone hot streaked 😂 pic.twitter.com/C6yc1234pK

12. minuta: Joel Matip je storil prekršek nad povratnikom Harryjem Kanom. Navijači Tottenhama so pričakovali rumeni karton, a je ostalo le pri ustnem opozorilu. Ostaja 1:0 za Liverpool, Tottenham pritiska na vrata rdečih.



Goooool! 1:0 za Liverpool! Mohamed Salah je izkoristil najstrožjo kazen in premagal Francoza Huga Llorisa. Rdeči vodijo z 1:0, Tottenham se je nepričakovano hitro znašel v težavah. Salah je v karieri zatresel mrežo Tottenhama že šestkrat.

2' - GET IN! What a start. Mo Salah nets the penalty in style to give us the lead in Madrid!! #UCLfinal pic.twitter.com/21NRmkV45e