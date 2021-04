Real z lepo prednostjo, Man City v izdihljajih do zmage

Na prvih dveh četrtfinalnih tekmah lige prvakov je Manchester City na domačih tleh z 2:1 ugnal Borussio Dortmund, Real Madrid pa si je na stadionu Alfredo di Stefano priigral lepo prednost pred Liverpoolom (3:1). V sredo bo ponovitev lanskega finala med Bayernom in PSG ter obračun med Portom in Chelsajem, na katerem bo sodil Slavko Vinčić.

Na poslastici torkovega večera sta se na stadionu Alfredo di Stefano pomerila Real Madrid in Liverpool. Lepo prednost so si pred povratnim srečanjem na Anfieldu priigrali nogometaši Reala, ki so na domačih tleh slavili s 3:1. Mrežo v prvem polčasu bledega Liverpoola je v 27. minuti načel Junior Vinicius, devet minut kasneje je zadel še Marco Asensio. Liverpool je na začetku drugega polčasa med žive vrnil Mohamed Salah, v 65. minuti pa je še drugič na tekmi zadel Junior Vinicius. Z enakim izidom sta se tekmeca razšla tudi leta 2018 v finalu tega tekmovanja, ko je bil uspešnejši španski klub s 3:1. Pri Realu sta sicer manjkala poškodovani Sergio Ramos in Raphael Varane, ki je bil pozitiven na zadnjem testiranju pred srečanjem z rdečimi.

Kevin de Bruyne je Manchester City popeljal v vodstvo. Foto: Guliverimage

Trenutno najboljše moštvo angleške lige Manchester City pa je na prvem srečanju doma z 2:1 ugnalo Borussio iz Dortmunda. Prvi zadetek za sinjemodre je v 19. minuti dosegel Kevin de Bruyne, za Dortmundčane pa je v 84. minuti izenačil Marco Reus. Zmago domačim je v 90. minuti zagotovil Phil Foden.

Ponovitev lanskega finala

Za polfinalno vstopnico se bosta v sredo pomerila finalista lanske različice tega tekmovanja Bayern in PSG. Lani je na Portugalskem slavil Bayern z golom Kingsleyja Comana in Parižane obsodil še na eno leto čakanja na prvo lovoriko med evropsko klubsko elito.

Bavarci imajo pred tokratnim obračunom resno težavo, saj bo obe tekmi moral izpustiti poškodovani poljski ostrostrelec Robert Lewandowski. Poleg tega bo branilec naslova pogrešal še Sergea Gnabryja, ki je bil pozitiven na novi koronavirus, so sporočili iz bavarskega velikana. Na drugi strani bo Mauricio Pochettino lahko imel na voljo brazilskega velemojstra Neymarja, ob nekaj poškodbah pa bo manjkal še kaznovani Leandro Paredes. "Veselim se tekme in ponovnega srečanja. To je izjemna zgodba," se snidenja s Parižani veseli Bayernov Eric Maxim Choupo-Moting, ki je v finalu lige prvakov 2020 igral za francosko stran.

Slavko Vinčić bo delil pravico na tekmi med Portom in Chelseajem. Foto: Getty Images

Ni več slovenskih nogometašev, v Sevilli sodi Mariborčan V osmini finala je Chelsea izločil madridski Atletico z Janom Oblakom, branilec naslova Bayern je prepričljivo dobil dvoboj z Laziem, Real Madrid z Atalanto Josipa Iličića, Manchester City je odpravil Borussio Mönchengladbach, Porto je izločil Juventus, Borussia Dortmund Sevillo, Paris St. Germain Barcelono in Liverpool Leipzig Kevina Kampla. Bo pa slovenske barve ta teden na prvih četrtfinalnih tekmah lige prvakov s svojimi sodelavci branil sodnik Slavko Vinčić, ki bo v sredo delil pravico na dvoboju med Portom in Chelseajem v Sevilli.

Zadnji par je Porto - Chelsea. Porto je doslej dvakrat osvojil ligo prvakov (1986/87, 2003/04), Chelsea pa pred devetimi leti. Krovna evropska nogometna zveza Uefa je sporočila, da bosta londonski Chelsea in Porto obe tekmi četrtfinala lige prvakov igrala v španski Sevilli. Razlog za takšno odločitev so omejitve potovanj zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa na Portugalskem.

Povratne tekme bodo 13. in 14. aprila.

Liga prvakov, četrtfinale (prve tekme): Torek, 5. april:

Manchester City : Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

De Bruyne 19., Foden 90.; Reus 84. Real Madrid : Liverpool 3:1 (2:0)

Junior Vinicius 27., 65., Asensio 36.; Salah 51. Sreda, 6. april:

21.00 Bayern - PSG

21.00 Porto - Chelsea

