Od danes do sobote bodo ljubitelji nogometa uživali v vrhunskih predstavah. V četrtfinalu lige prvakov se bo prvič v zgodovini o napredovanju odločalo le na eni tekmi. Vse štiri tekme bodo odigrane v Lizboni, na delu bodo tudi trije klubi slovenskih legionarjev (Atletico Jana Oblaka, RB Leipzig Kevina Kampla in Atalanta Josipa Iličića, ki bo žal izpustil današnji obračun s PSG), za dodaten slovenski priokus pa bo poskrbel še Damir Skomina, ki bo v petek sodil atraktiven spopad med Barcelono in Bayernom.