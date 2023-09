V živo: noro, kaj vse se je pripetilo Benjaminu Šešku!

Čakanja za nogometne sladokusce je konec, začela se je nova sezona nogometne lige prvakov. Že danes so na delu trije slovenski predstavniki. RB Leipzig je s Kevinom Kamplom, ki je nosil kapetanski trak, in Benjaminom Šeškom, ki je vstopil v igro v 64. minuti in postal najmlajši strelec rdečih bikov v ligi prvakov, v gosteh ugnal Young Boys (3:1). Jan Oblak (Atletico) pravkar gostuje pri Laziu, glavni sodnik dvoboja je Slavko Vinčić. Branilec naslova Manchester City gosti beograjsko Crveno zvezdo, PSG pa v derbiju dneva Borussio Dortmund.

Začela se je 69. sezona elitnega evropskega klubskega tekmovanja ter 32. pod imenom liga prvakov. Slovenija ima v tej sezoni tri predstavnike v najelitnejšem evropskem tekmovanju, vsi trije pa so na delu že danes. Vsi klubi so samo za uvrstitev v skupinski del dobili po 15,64 milijona evrov, za vsak neodločen izid v skupini bodo prejeli 930 tisoč, za zmago pa 2,8 milijona evrov.

Kevin Kampl danes nosi kapetanski trak Leipziga. Foto: Reuters

Dvoboj v Bernu so bolje začeli gostje. Že v 33. sekundi bi se lahko med strelce vpisal Lois Openda, a je iz ugodnega položaja meril mimo vrat. Rdeči biki so pritisnili na vrata gostiteljev, vrstile so se priložnosti, pritisk pa je obrodil sadove že v 3. minuti, ko je mrežo švicarskih prvakov zatresel 23-letni Francoz Mohamed Simakan. Nemški klub si je v nadaljevanju ustvaril še nekaj zrelih priložnosti, nato pa mu je v 33. minuti pokvaril načrte Mechak Elia. Napadalec iz DR Kongo je z imenitnim strelom z roba kazenskega prostora izenačil na 1:1 ter navdušil domače navijače.

V drugem polčasu je bil Leipzig nevarnejši. V 54. minuti je Xavi Simons pričakoval, da bo sodnik po njegovem padcu v kazenskem prostoru pokazal na belo točko, a je albanski delivec pravice po ogledu VAR posnetka in kaotični odločitvi, sprva je pokazal na belo točko, nakazal, naj se igra nadaljuje. Belgijec Openda je z bližine nastreljal vratarja Young Boys, v 64. minuti pa se je trener Marco Rose le odločil, da poda priložnost Benjaminu Šešku. Mladi Slovenec je tako vstopil v igro, prvič nastopil v ligi prvakov za nemškega delodajalca, le tri minute pozneje pa zatresel mrežo Švicarjev!

Almost an instant impact from Sesko!



He heads home powerfully after a free-kick, but he's *just* offside - this game has it all! 😮‍💨#YBRBL 1-1 (67') pic.twitter.com/iAlwJNm5zS — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 19, 2023

Njegovo veselje po natančnem strelu z glavo pa ni trajalo dolgo. Označen je bil nedovoljen položaj, potrdil ga je tudi VAR, dragulja slovenskega nogometa pa je od tako želenega strelskega prvenca v ligi prvakov delilo le nekaj centimetrov!

Ni manjkalo veliko, pa bi Benjamin Šeško dosegel strelski prvenec v ligi prvakov v dresu Leipziga po zgolj treh minutah nastopa v Bernu. Foto: Reuters

V 73. minuti pa je Leipzig le povedel. Avstrijec Xaver Schlager se je izkazal z natančnim strelom po tleh in z okrog 25 metrov matiral vratarja Young Boys. S tem pa še ni bilo konec zadetkov na srečanju. V sodnikovem podaljšku, ko je švicarski prvak veliko tvegal in pustil v obrambi veliko prostega prostora, je Benjamin Šeško po izjemnem protinapadu kronal boljšo predstavo rdečih bikov in se razveselil prvega zadetka v ligi prvakov! S tem je postal tudi najmlajši strelec Leipziga v zgodovini lige prvakov. Šeško se je vpisal med strelce v ligi prvakov z 20 leti in 111 dnevi, prejšnjega rekorderja Jean-Kevina Augustina (leta 2017 je zadel proti Portu) pa prehitel za 12 dni.

Na drugi tekmi v skupini G pa branilca naslova Manchester City za uvod čaka domači spopad s Crveno zvezdo.

Na delu tudi Oblak Jana Oblaka danes čaka prva tekma te sezone lige prvakov. Foto: Aleš Fevžer

Danes pa se bo prvič med vratnicama v ligi prvakov potil tudi Jan Oblak, ki z Atletico Madridom v skupinskem delu nastopa v skupini E skupaj z Laziem, Feyenoordom in Celticom. Oblaka, ki bo danes začel srečanje za špansko ekipo, in družbo za uvod čaka zahtevno gostovanje v Rimu pri italijanskem prvoligašu Laziu. Atletico bo še enajstič zapored nastopal v ligi prvakov, v zadnjih osmih od desetih nastopov pa so se vselej zavihteli tudi med najboljših 16 ekip tekmovanja.

Zataknilo se jim je lani, ko so na zadnjih treh gostovanjih v ligi prvakov trikrat izgubili, dosegli so le en gol. Letos ima zasedba Diega Simeoneja drugačne načrte, čeprav se v obračun podajajo s slabo popotnico, saj so konec tedna s kar 0:3 klonili proti Valencii. Na drugi strani bo Lazio prvič po sezoni 2020/21 igral med evropsko elito. Oba kluba s slovenskimi igralci spadata med favorite za preboj v osmino finala, kamor se bosta prebila po najboljša dva iz vsake skupine. Dvoboj v Rimu bo sodil Slavko Vinčić.

Prvič se bo danes javnosti predstavila tudi Barcelona, ki jo čaka srečanje z Antwerpom, enim izmed dveh novincev skupinskega del lige prvakov (drugi je berlinski Union) posebne pozornosti pa bo zagotovo deležen tudi obračun ranjenega PSG in nemških podprvakov Borussie Dortmund.

V sredo na delu še ekipe preostalih štirih skupin

V sredo bodo še obračuni v skupinah od A do D, in sicer Galatasaray – Köbenhavn, Bayern München – Manchester United, Arsenal – PSV Eindhoven, Sevilla – Lens, Real Madrid – Union Berlin, Braga – Napoli, Benfica – Salzburg in Real Sociedad – Inter Milano.

Finale lige prvakov bo 1. junija prihodnje leto na londonskem Wembleyju. V prejšnji sezoni je zmagovalec Manchester City dobil približno 80 milijonov evrov, v novi bi zmagovalec lahko prejel približno 85 milijonov.

Liga prvakov, 1. krog

Torek, 19. september:

Sreda, 20. september:

Lestvice: