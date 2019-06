Nizozemska po podaljšku in preobratu v finale

Liga narodov je pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) zaživela lani, konec tedna pa bo dobila prvega zmagovalca. Za naslov najboljšega so se na Portugalskem potegovale štiri zmagovalke lig v najmočnejši skupini A. V drugem polfinalu je Nizozemska po preobratu in podaljšku s 3:1 odpravila Anglijo, v prvem polfinalu pa je Portugalska na krilih trikratnega strelca Cristiana Ronalda v sredo porazila Švico.

V najmočnejši skupini A so se do prvih mest v ligaškem delu tekmovanja dokopale Anglija, Nizozemska, Portugalska in Švica. Zaključni turnir gosti aktualna evropska prvakinja Portugalska.

Na zaključnem turnirju je kar nekaj aktualnih klubskih evropskih prvakov, članov Liverpoola. To so Angleži Jordan Henderson, Joe Gomez in Trent Alexander-Arnold, Nizozemca Virgil van Dijk in Georginio Wijnaldum ter Švicar Xherdan Shaqiri.

V drugem polfinalu med Nizozemsko in Anglijo so Angleži povedli v 32. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Marcusa Rashforda. Nad nogometašem Manchester Uniteda je pred tem v kazenskem prostoru prekršek storil Matthijs de Ligt, ki si je prislužil tudi rumeni karton. Prav de Ligt je v 73. minuti poskrbel za izenačenje polfinala.

Matthijs de Ligt je v 30. minuti tekme napravil prekršek za najstrožjo kazen, a se je v drugem polčasu svojim soigralcem oddolžil z zadetkom. Foto: Reuters

V 83. minuti so se spet razveselili angleški navijači, nizozemsko mrežo je po imenitni akciji zatresel Jesse Lingard, a je bil vezist Machester Uniteda pri sprejemu žoge za las v prepovedanem položaju. Gol ni obveljal. Do konca rednega dela ekipi nista več našli poti do golov.

V osmi minuti podaljška je nizozemske navijače razveselil Kyle Walker, od katerega se je žoga odbila za hrbet Jordana Pickforda. V 114. minuti so Nizozemci izkoristili novo napako angleške obrambe, gola pa se je razveselil Quincy Promes in zapečatil usodo Angležev.

Avtogol Angležev:

🤦‍♂️ what has John Stones done! pic.twitter.com/8LbfpLcOJQ — Football Whispers (@FB_WHISPERS) June 6, 2019

Ronaldo junak Portugalske

Portugalska se je v prvem polfinalu pomerila s Švico in jo premagala s 3:1. Vse tri gole za domače je zabil zvezdnik Juventusa Cristiano Ronaldo. Prvega je zabil v 25. minuti. To je bil imeniten gol s prostega strela.

Damn!!! When Cristiano Ronaldo is in his Zone, his freekicks are just a Beautiful Spectacle to watch.

What a Goal by the The King 🐐 #NationsLeague #PORSUIpic.twitter.com/NPL7K9iWSQ — Frank™ (@WangaTheTruth) June 5, 2019

Švicarji so izenačili v 57. minuti, ko je z bele točke zadel Ricardo Rodriguez, nato je na sceno spet stopil Ronaldo, v 88. minuti udaril še drugič in Portugalski na stežaj odprl vrata finala, tega pa zacementiral manj kot minuto kasneje, ko je zabil še svoj tretji gol na tekmi.

Cristiano Ronaldo je bil junak Portugalske. Foto: Reuters

Zmagovalec lige narodov bo prejel več kot 10 milijonov evrov denarne nagrade.

Sloveniji ni prinesla nič dobrega

Liga narodov je nadomestila tradicionalne termine za prijateljska srečanja in poskrbela, da se med seboj v skupinah merijo le reprezentance, ki na podlagi tekmovalnega koeficienta spadajo na zelo podobno kakovostno raven. Slovenski reprezentanci novopečeno tekmovanje ni prineslo uspehov, saj je v družbi Norveške, Bolgarije in Cipra v svoji skupini v ligi C osvojila le tri točke in brez zmage nazadovala v najslabšo ligo D, kjer ji bodo družbo delali Andora, Armenija, Azerbajdžan, Ciper, Estonija, Ferski otoki, Gibraltar, Kazahstan, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija in San Marino.