Stuttgart bo danes prizorišče velike poslastice, v kateri se bosta pomerili stari znanki in zadnji zmagovalki tekmovanja Španija in Francija. Ti bosta tako ponovili finale iz tega tekmovanja 2020/21 in polfinale lanskega EP. Španija se je med polfinaliste prebila po drami in enajstmetrovkah z Nizozemci, Francija pa je za med štiri prav tako potrebovala strele z bele pike proti Hrvaški.

Španci bodo pogrešali nekaj pomembnih nogometašev, tudi Rodrija, Ferrana Torresa in Danija Carvajala, a po drugi strani imeli na voljo mešanico izkušenj in mladosti, slednjo v najboljšem pomenu besede zastopa Lamine Yamal.

"Na tem turnirju so trije prejšnji zmagovalci, trije svetovni prvaki in evropski prvak. Tako da nikakor ne gre za nek nepomemben turnir. Za nas je zelo pomemben. Je tudi težji kot skupinski del na EP. Dali bomo vse od sebe in želimo pisati zgodovino s tem, da kot prvi ligo narodov osvojimo dvakrat," je povedal strateg Španije Luis de la Fuente.

Deschamps z nekaj težavami

Didier Deschamps bo imel nekaj težav v obrambi, saj manjka nekaj stalnih igralcev, kot so Jules Kounde, Dayot Upamecano in William Saliba, po drugi strani pa kakovosti še vedno ne manjka, nenazadnje je bilo kar sedem Francozov v sobotnem finalu lige prvakov (Lucas Hernandez, Desire Doue, Bradley Barcola, Warren Zaire-Emery, Ousmane Dembele, Marcus Thuram in Benjamin Pavard).

"To špansko moštvo je že pokazalo svojo kakovost in je najboljša ekipa v Evropi, verjetno tudi na svetu. Ima tudi nekaj več svežih igralcev. A tudi moja ekipa je vedno sposobna držati močan ekipni in tehnični ritem. Nisem pa še videl ekipe, ki bi povsem zaustavila Yamala. K njemu dodajte še Nica Williamsa in jasno postane, da ima Španija veliko hitrosti. Toda to ne pomeni, da bomo na tekmo prišli z belo zastavo," pa je dodal Deschamps.

Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 15. uri v Stuttgartu, finale pa istega dne ob 21. uri v Münchnu.

Verjetni začetni postavi: Španija: Simon; Mingueza, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Pedri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; Morata.

Francija: Maignan; Gusto, Konate, Hernandez, Digne; Tchouameni, Kone, Rabiot; Olise, Mbappe, Kolo Muani.

