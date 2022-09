Brez Šporarja ob 20.45 proti ranjeni Švedski šteje že remi

Poteka zadnji krog lige narodov. Na zaključni turnir, ki bo junija, so se že uvrstile Hrvaška, Italija in Nizozemska, zadnji udeleženec pa bo znan po poslastici med Portugalsko in Španijo. Ob 20.45 se bo začela tudi tekma v Solni na Švedskem, na kateri Slovenija ne sme izgubiti. Za obstanek v ligi B lige narodov varovanci Matjaža Keka namreč potrebuje vsaj neodločen izid. Rezultat bomo spremljali v živo.

Tretja izvedba lige narodov gre h koncu. Slovenija letos prvič nastopa v drugi kakovostno najmočnejši skupini, po petih krogih pa je v družbi Srbije, Norveške in Švedske osvojila pet točk, kar zadošča za tretje mesto. Če ga bo hotela ubraniti, bo morala zvečer v Solni, kjer gostuje pri Švedih, iztržiti vsaj remi. Švedi niso v pravi formi, a morda ranjeni po štirih zaporednih porazih zato še bolj nevarni.

Izbranci Matjaža Keka so pripotovali v Skandinavijo dobro razpoloženi. V soboto so v polnih Stožicah premagali Norveško (2:1), mladi as Benjamin Šeško pa je v obračunu napadalcev zasenčil svetovnega zvezdnika Erlinga Brauta Haalanda. Posavec je prispeval zadetek in podajo, prvi gol za Slovenijo pa je dosegel Andraž Šporar. Ljubljančana zaradi kazni rumenih kartonov ne bo na igrišču, zaradi podobnega razloga ne sme nastopiti niti Jasmin Kurtić.

Za prvo mesto v skupini B4 pa bosta obračunali Norveška in Srbija. Vikingi so zaradi zmage v Beogradu (1:0) v prednosti, tako da jim za prvo mesto, s tem pa tudi napredovanje v elitno skupino A, zadošča že točka. V Oslu se obeta obračun najboljših strelcev lige narodov, Erlinga Haalanda (6 zadetkov) in Aleksandra Mitrovića (5).

Liga narodov, 6. krog: Liga B:

Skupina 4:

Torek, 27. september:

20.45 Norveška – Srbija

20.45 Švedska – Slovenija Lestvica:

1. Srbija 5 tekem – 10 točk

2. Norveška 5 – 10

3. Slovenija 5 – 5

4. Švedska 5 – 3

Italijani končali sanje Madžarov

V ponedeljek si je Italija v zadnjem krogu skupine A3 z zmago nad Madžarsko z 2:0 zagotovila vstopnico za zaključni turnir. Madžarska je bila po petih krogih presenetljivo najboljša ekipa v skupini A3, na koncu pa se je morala zadovoljiti z drugim mestom, za kaj več bi sicer Madžarom zadoščal že remi. Za zmago Italijanov sta zadela Giacomo Raspadori in Federico Dimarco.

Italijani so bili boljši od Madžarov. Foto: Reuters

Od elitne skupine lige narodov se poslavlja Anglija, ki je v zadnjem krogu na Wembleyju s 3:3 remizirala z Nemčijo. Varovanci Hansija Flicka, ki so v prejšnjem krogu doživeli prvi poraz pod njegovim vodstvom, so tekmo bolje odprli in so v 67. minuti vodili že z 2:0, a je Anglija nato v razmaku enajstih minut celo povedla s 3:2. Končni izid 3:3 je v 87. minuti postavil Kai Havertz, ki je na tej tekmi dosegel dva zadetka.

V torek se bo odločalo o najboljšem še v skupini A2. Vodilni Portugalski bo skušala prekrižati načrte Španija. Obeta se vroč sosedski spopad v Bragi, Španci pa za skok na prvo mesto potrebujejo nujno zmago.

Kot prvi na zaključni turnir Hrvaška in Nizozemska

Le sedem minut po vstopu v igro je zadetek za Hrvaško dosegel Marko Livaja in si prislužil čestitke kapetana Luke Modrića. Foto: Reuters V nedeljo se je o zmagovalcih odločalo v dveh skupinah iz najmočnejše divizije A. Vodilna Hrvaška je v skupini A1 na Dunaju premagala Avstrijo (3:1), se ji maščevala za visok poraz v Osijeku (0:3), po zaslugi že četrte zaporedne zmage v ligi narodov pa je zadržala prvo mesto in se uvrstila na zaključni turnir.

Hrvaško je že v 6. minuti popeljal v vodstvo zimzeleni kapetan Luka Modrić, a veselje svetovnih podprvakov, ki jih je na stadionu Ernst Happel bodrilo 20 tisoč glasnih hrvaških navijačev, ni trajalo dolgo. Christoph Baumgartner je le tri minute pozneje izenačil, nato so gostitelji še nekajkrat nevarno ogrozili vrata gostov, a se je izkazal hrvaški vratar Dominik Livaković. V drugi polovici drugega polčasa so Hrvati po zadetkih rezervista Marka Livaje, soigralca Jana Mlakarja pri splitskem Hajduku, ter Dejana Lovrena prišli do prepričljive zmage.

Dancem ni pomagala še ena zmaga nad svetovnimi prvaki

Andreas Olsen je tik pred koncem prvega polčasa podvojil prednost Danske, ki je premagala svetovne prvake z 2:0. Foto: Reuters Zaključni turnir lige narodov bo potekal junija 2023, na njem pa se bodo štiri zmagovalke A skupin potegovale za lovoriko, ki jo je nazadnje osvojila Francija. Slednja se je letos komaj rešila izpada iz druščine najboljših. Danska jo je še drugič letos ugnala. V Köbenhavnu je zmagala z 2:0, oba zadetka pa sta bila dosežena še v prvem polčasu. Če bi Avstrija v nedeljo ugnala Hrvaško, bi tako galski petelini šli po stopinjah Anglije in izpadli iz skupine A.

Poleg Hrvaške si je nastop na zaključnem turnirju zagotovila še Nizozemska. Še drugič letos je premagala sosedo Belgijo. Zmagoviti zadetek je dosegel branilec Liverpoola Virgil Van Dijk, Poljska pa je na drugi tekmi v gosteh odpravila Wales in si zagotovila obstanek v elitni skupini.