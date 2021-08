Slovenski prvak po čudež v Gradec, na voljo še deset vozovnic

Danes bo znanih zadnjih deset potnikov v skupinski del evropske lige. Prejeli bodo vozovnice in se pridružili številnim velikanom klubskega nogometa (npr. Napoli, Lazio, Bayer Leverkusen, Leicester City, West Ham, Lyon, Marseille, Monaco), kar je za Muro dodaten motiv, da v play-offu kvalifikacij izloči graški Sturm in nadaljuje evropsko sezono v evropski ligi.

To bo zelo težko, saj so trikratni avstrijski prvaki prejšnji četrtek v Murski Soboti zmagali s 3:1, za nameček pa se je poškodoval eden izmed najboljših igralcev pri Muri Luka Bobičanec. Mura bo tako za čudežni preboj v skupinski del evropske lige lovila zmago s tremi zadetki razlike.

Slovenski prvaki bodo v jesenskem delu v Evropi gostitelji na stadionu, kjer so pred nekaj meseci postali državni prvaki. V Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če se bo slovenskim prvakom proti severnim sosedom iz Gradca zalomilo, jih čaka še vedno mikavna tolažilna nagrada, dokazovanje v skupinskem delu konferenčne lige in 2,94 milijona evrov nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa).

Stadion v Murski Soboti ne izpolnjuje pogojev za igranje v skupinskem delu evropskega tekmovanja, tako da bodo Prekmurci tekmece v poznejšem delu sezone, za zdaj se še ne ve, ali bo to liga Europa ali konferenčnega liga, gostili v Ljudskem vrtu.

Miha Zajc je prejšnji konec tedna dosegel zadetek na tekmi turškega prvenstva proti Antalyasporu. Foto: Guliverimage Na Finskem se bosta v neposrednem "slovenskem" obračunu za preboj v skupinski del evropske lige spopadla Filip Valenčič in Miha Zajc. V preteklosti sta oba nosila zeleno-beli dres Olimpije, turški Fenerbahče, pri katerem se je Primorec v tej sezoni ustalil v začetni enajsterici, pa bo v Helsinkih branil zadetek prednosti.

Z eno nogo in pol je v skupinski del lige Europe uvrščen tudi dunajski Rapid Dejana Petrovića, saj je prejšnji četrtek v Avstriji ugnal Zorjo iz Luganska s 3:0. Takšno prednost si je pred tednom dni zagotovil tudi grški prvak Olympiakos proti Slovanu iz Bratislave, največjo zmago pa si je priigrala Crvena zvezda, ki je v Beogradu ponižala romunski CFR Cluj s kar 4:0.

Žreb skupinskega dela lige Europa bo v petek ob 12. uri.

Nastop v skupinskem delu so si že zagotovili (22):

Real Sociedad in Betis Sevilla (oba Špa), Leicester City in West Ham (oba Ang), Eintracht Frankfurt in Bayer Leverkusen (oba Nem), Napoli in Lazio (oba Ita), Lyon, Marseille in Monaco (vsi Fra), Braga (Por), Lokomotiv Moskva in Spartak Moskva (oba Rus), Brondby in Midtjylland (oba Dan), Ludogorec Razgrad (Bol), Ferencvaroš (Mad), Dinamo Zagreb (Hrv), PSV Eindhoven (Niz), Genk (Bel), Sparta Praga (Češ)