Olimpija želi nadaljevati sanjski teden, Domžale proti vročim Švedom

V 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa bodo slovenske barve zastopali igralci Olimpije in Domžal. Zmaje v četrtek čaka naporno gostovanje v Turčiji, rumeni pa bodo gostili vodilno švedsko ekipo Malmö. Nastopili bodo še številni klubi s slovenskimi legionarji, v sredo bosta s Slovanom na delu Andraž Šporar in Kenan Bajrić.

Nogometaši Olimpije, ki so si napredovanje v 2. krog kvalifikacij zagotovili po stresnem gostovanju v Rigi, bodo v četrtek gostovali v Turčiji. Opravka bodo imeli z Malatyasporjem, ki je v prejšnji sezoni osvojil peto mesto. Dvoboj se bo začel ob 19. uri, izbranci Safeta Hadžića pa bodo skušali nadaljevati zmagoviti niz po zmagah nad Bravom, Rigasom in Domžalami. Če bi Ljubljančani preskočili turško oviro - na povratni tekmi bodo računali na prednost domačega igrišča -, bi se v 3. krogu pomerili z boljšim iz valižansko-srbskega spopada med moštvom Connah's Quay in beograjskim Partizanom.

Domžalčani so v zadnjem nastopu v Stožicah zapravili vodstvo z 2:0. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob 20.45 se bo v Športnem parku ob Kamniški Bistrici začel dvoboj med Domžalami in Malmöjem. Rumeni so v zadnjih sezonah večkrat pokazali zobe evropskim tekmecem, ki se lahko na papirju pohvalijo z vrednejšo zasedbo, tokrat pa k njim v goste prihaja vodilni švedski prvoligaš. Domžalčani so v uvodnem krogu po dveh tesnih zmagah izločili malteški Balzan. Če bi se prebili v 3. krog kvalifikacij, bi jih čakal boljši iz obračuna med Vitessejem in Zrinjskim.

Popravni izpit za Šporarja in Bajrića

Andraž Šporar se je vpisal med strelce na obeh evropskih tekmah v tej sezoni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Danes bo v uvodnem dejanju 2. kroga kvalifikacij za evropsko ligo na delu deset ekip. Med njimi je tudi prvak Severne Makedonije Shkendija z znancema 1. SNL, saj barve kluba iz Tetova branita tudi Agim Ibraimi in Zeni Husmani.

V sredo bo odigran le dvoboj v Bratislavi med "slovenskim" Slovanom (Andraž Šporar in Kenan Bajrić), ki mu je spodletelo v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Sutjeski, in prvakom Kosova Feronikelijem.

V četrtek bo dejavno kar nekaj klubov slovenskih legionarjev. Šerif iz Tiraspola bo brez kaznovanega Mateja Palčiča gostoval pri Partizaniju iz Tirane, Lokomotiv Plovdiv Alena Ožbolta bo pričakal Spartak iz Trnave, Piast Gliwice Uroša Koruna pa bo gostil Rigo.

Izmed močnejših klubov se bodo prvič v tej evropski sezoni predstavili Roma, Torino, Espanyol, Eintracht Franfkurt, Wolverhampton, Strasbourg ...

Liga Europa, kvalifikacije, 2. krog (prve tekme):