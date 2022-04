Eintracht izločil veliko Barcelono, tudi Kampl slavi polfinale

Znani so polfinalisti evropske lige. Red Bull Leipzig je na četrtkovi povratni tekmi z 2:0 premagal Atalanto. Oba gola je dal Christopher Nkunku, Kevin Kampl je igral do 79. minute. Velika Barcelona je na Camp Nouu gostila Eintracht Frankfurt, ki je Katalonce pošteno namučil že pretekli četrtek v Nemčiji, ko je bilo 1:1, tokrat pa jih je pred njihovimi navijači premagal s 3:2. West Ham je izločil Lyon, Rangers pa šele po podaljšku portugalsko Brago.

Liga Europa, polfinalna para: RB Leipzig - Rangers

Eintracht Frankfurt - West Ham

Velika Barcelona je doživela polom proti Eintrachtu. Že na prvi tekmi pred tednom dni v Nemčiji, ji je 48 tisoč navijačev Eintrachta pripravilo pravi pekel. Za ponos Katalonije je prišla takrat odrešitev za vsaj nekoliko lažje delo šele v 66. minuti, ko je za 1:1 zabil Ferran Torres in navijači Barcelone so lahko upali, da bodo njihovi ljubljenci stvari na svoje mesto postavili na povratni tekmi na domačem stadionu Camp Nou.

Zelo so se motili. Na povratni tekmi so nogometaši Eintrachta leteli, že v četrti minuti je srbski napadalec Filip Kostić goste popeljal v vodstvo, do konca prvega polčasa je na semaforju pisalo že 0:2. V 36. minuti je namreč Marc-Andreja ter Stegna premagal še Rafael Borre.

Barcelona je nato pritisnila, a brez uspeha, v 67. minuti je Kostić s svojim drugim zadetkom na tekmi že bolj ali manj zapečatil njeno usodo, v divjem zaključku pa se je po golu Sergia Busquetsa (91. minuta) le prebudilo nekaj upanja za domače navijače, pa nato po izključitvi Obita Evana N'Dicka in zadetku Memphisa Depayja z enajstih metrov v že 11. minuti sodnikovega podaljška še nekoliko okrepilo, a bilo je prepozno. Tekma se je končala z 2:3, Frankfurtčani so napredovali v polfinale, v tem pa se bodo pomerili z West Hamom.

Dva gola Nkunkuja za polfinale Leipziga

Christopher Nkunku Foto: Reuters Leipzig, za katerega je nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl odigral 78 minut in prejel rumeni karton, je v gosteh z 2:0 premagal Atalanto in se v polfinale prebil s skupnim izidom 3:1 prebil. Oba gola je dosegel Christopher Nkunku. Prvič je zadel v 19. minuti po sijajnem prodoru in podaji Konrada Laimerja. Leipzig je v prvem polčasu deloval bolje, si pripravil več priložnosti in zasluženo povedel. Višje prednosti pa si varovanci Domenica Tedesca niso priigrali.

V drugem polčasu je imela več od igre ekipa iz Bergama, pri kateri Josip Iličić ni bil v kadru. Atalanta je pritiskala, obramba Leipziga se je nekajkrat izkazala s požrtvovalnimi posredovanji, nevarnejši streli Jeremieja Bogaja, Hansa Hateboerja in Duvana Zapate pa niso bili dovolj natančni. V 86. minuti pa je nato Nkunku izsilil še enajstmetrovko, jo minuto kasneje tudi uspešno izvedel ter Nemcem dokončno priigral uvrstitev v polfinale.

Liga Europa, četrtfinale (povratne tekme):



Četrtek, 14. 4.:

Atalanta : Leipzig 0:2 (0:1) /1:1/

Nkunku 19., 87./11m



Lyon : West Ham 0:3 (0:2) /1:1/

Dawson 38., Rice 44., Bowen 48.



Barcelona : Eintracht Frankfurt 2:3 (0:2) /1:1/

Busquets 90+1, Depay 90+11/11-m; Kostić 4./11-m, 67., Borre 36.

Obite Evan N'Dicka (Eintracht) je dobil rdeč karton v 111. minuti tekme.



Rangers : Braga 3:1 (2:0, 2:1) - po podaljšku /0:1/

Tavernier 2., 44./11-m, Roofe 101.; Carmo 83.

Vitor Tormena (Braga) je dobil rdeči karton (44 min).



// rezultat prve četrtfinalne tekme