V živo: Žugeljevi presenetili Porto, United gosti Twente

Nogometaši v evropski ligi so odigrali prve tekme ligaškega dela tekmovanja. Od klubov s slovenskimi nogometaši je bil v sredo na delu le norveški Bodö/Glimt Nina Žuglja, ki je gostil Porto in zmagal s 3:2. Ob 21.00 Manchester United gosti Twente.

Žugljevi soigralci presenetili Porto

Jens Hauge Foto: Reuters Na Norveškem je Nino Žugelj proti favoriziranemu Portu začel na klopi, tam pa tudi obsedel. Že dva meseca ne igra zaradi poškodbe. Portugalci so hitro povedli, v osmi minuti je bil uspešen Samuel Omorodion, ki je poleti prišel iz madridskega Atletica za 15 milijonov evrov. Klub iz mesta, ki leži precej severno na Norveškem, je izenačil v 15. minuti, uspešen je bil danski napadalec Kasper Hoegh, Jens Petter Hauge pa je Norvežanom v 40. minuti priigral vodstvo.

Toda v 51. minuti so gostitelji ostali z igralcem manj, saj je bil po drugem rumenem kartonu izključen Isak Maatta. A to ni zmedlo norveške zasedbe, ki je v 62. minuti z novim Haugejevim zadetkom povišala na 3:1. Deniz Gul je v 90. minuti Portugalcem še vzbudil nekaj upov, vendar je norveška ekipa zdržala.

Slovenske barve zastopata Lipušček in Žugelj

Žiga Lipušček nastopa za latvijskega prvaka RFS. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Cel ta teden je namenjen le ligi Europa, prva polovica tekem (devet) v sredo, druga pa v četrtek. Slovenski ljubitelji nogometa bodo spremljali veliko uglednih in močnih evropskih klubov, a le dva legionarja. Žiga Lipušček je obrambni steber in občasni kapetan latvijskega prvaka RFS iz Rige. Mladi krilni napadalec Nino Žugelj se dokazuje pri norveškem prvaku Bodo/Glimt, a zaradi poškodbe že več kot dva meseca ne kandidira za igro. Na tekmi prvega kroga proti Portu je bil na klopi za rezerviste. Mladi Korošec, ki je sestavljal tudi Kekovo zasedbo na letošnjem Euru, se bo skušal čim prej vrniti in okusiti slast igranja v drugem največjem evropskem nogometnem pokalu.

Nino Žugelj za norveškega prvaka Bodo/Glimt ni zaigral že vse od sredine julija. Foto: www.alesfevzer.com

Finale v Bilbau, veliko kandidatov za naslov

Med favoriti za osvojitev naslova je tudi londonski velikan Tottenham. Foto: Reuters Podobno kot v ligi prvakov je tudi liga Europa v sezono 2024/25 vstopila v novi preobleki. Skupinski del je zamenjal ligaški del, v katerem je vseh 36 udeležencev zbranih na isti razpredelnici. Vsi klubi bodo odigrali osem tekem z osmimi različnimi tekmeci, štiri doma in štiri v gosteh, sklepno dejanje pa se obeta 21. maja 2025 na stadionu San Mames v Bilbau, kjer bi morale po prvotnem načrtu potekati tudi tekme Eura 2024, a so bile pozneje zaradi pandemije koronavirusa prestavljene v Sevillo.

Nastopajo štirje nekdanji evropski prvaki. Ajax Amsterdam, Manchester United, Porto in Steaua iz Bukarešte, ki je v zadnjem obdobju zaživela na nogometnem zemljevidu v novi preobleki pod imenom FCSB.

V ligi Europa nastopa tudi Eintracht Frankfurt, zmagovalec tekmovanja iz leta 2022. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na seznamu glavnih kandidatov prevladujeta angleška velikana Manchester United in Tottenham, zelo visoko kotirata tudi rimska kluba Roma in Lazio. Ogromne motivacije, saj bo finale v Baskiji, ne skrivata niti Athletic Bilbao in Real Sociedad iz bližnjega San Sebastiana. Zanimivo je, da bodo v ligaškem delu nastopili vsi trije največji klubi iz Istanbula. To so Galatasaray, Fenerbahče, ki ga je poleti zapustil Miha Zajc, ter Bešiktaš. Med klubi, ki jim pripisujejo večje možnosti za uspeh, sta tudi nemška Eintracht Frankfurt, ki je leta 2022 osvojil lovoriko, in Hoffenheim, visoko merita tudi francoska predstavnika Lyon in Nice, vselej pa je blizu evropske elite tudi portugalski Porto.

V ligi Europa bo zaživel isti tekmovalni koncept kot v ligaškem delu lige prvakov. Najboljših osem ekip iz glavnega dela tekmovanja se bo neposredno prebilo v osmino finala, ekipe med 9. in 24. mestom pa čakata dve tekmi razigravanja za preboj med najboljših 16. Ekipe od 25. mesta navzdol bodo končale mednarodne nastope.

