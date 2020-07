Lastnik Napolija si ne želi povratne tekme v Barceloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aurelio De Laurentiis: Če so se odločili, da bosta zaključna turnirja evropskih tekmovanj v Nemčiji in na Portugalskem, bi lahko tam odigrali tudi preostale tekme pred četrtfinalom.

Aurelio De Laurentiis: Če so se odločili, da bosta zaključna turnirja evropskih tekmovanj v Nemčiji in na Portugalskem, bi lahko tam odigrali tudi preostale tekme pred četrtfinalom. Foto: Reuters

Francoska tiskovna agencija AFP navaja besede De Laurentiisa, ki ga skrbi nov val okužb z novim koronavirusom v Kataloniji. Tam so preteklo soboto uvedli strožje ukrepe proti širjenju virusa, med njimi je tudi 14-dnevna prepoved organizacije športnih dogodkov, ki pa se bo iztekla pred obračunom Barcelone in Napolija.

Ta bo na sporedu 8. avgusta v Barceloni, prva v Neaplju se je končala z neodločenim izidom 1:1.

"Obnašajo se, kot da ni nič narobe"

"Slišim veliko zmede in strahu iz Španije, kjer se obnašajo, kot da ni nič narobe. Kaj bi se moralo zgoditi, da bi rekli, da ne bomo šli v Barcelono, ampak raje na Portugalsko ali pa v Nemčijo ali Ženevo," je danes De Laurentiis dejal novinarjem.

"Če so se odločili, da bosta zaključna turnirja evropskih tekmovanj v Nemčiji in na Portugalskem, bi lahko tam odigrali tudi preostale tekme pred četrtfinalom. Ne razumem, zakaj bi morali ostati v mestu, ki se spopada z velikimi težavami," je še dodal lastnik Napolija.

Četrtfinalni obračuni lige prvakov bodo na Portugalskem na sporedu od 12. do 15. avgusta. Preostali udeleženci četrtfinala pa bodo znani 7. in 8. avgusta, ko bodo poleg obračuna Barcelone in Napolija odigrane še tri povratne tekme osmine finala.

Preberite še: