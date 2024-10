Kljub zmagi udarec za Real, Oblakovi celijo rane

V devetem krogu španske la lige je prvak Real Madrid v soboto zvečer z 2:0 premagal Villarreal, a si je ob koncu koleno poškodoval Dani Carvajal. Los Blancos, ki so med tednom doživeli prvi poraz v ligi prvakov, potem ko je bil z 1:0 boljši Lille, so z novimi tremi točkami na vrhu ujeli Barcelono, ki jo v nedeljo popoldne čaka gostovanje pri Alavesu. Barcelona je pred dnevi dokončno sklenila sodelovanje z vratarjem Wojciechom Szczesnyjem, ki je že treniral z ekipo.

Real Madrid je po remiju z Atleticom pretekli konec tedna in porazu z Lillom znova našel pot na zmagovite tirnice. Zasedba Carla Ancelottija je z 2:0 ugnala Villarreal in prišla do svoje šeste zmage v sezoni. Pot do zmage je v 14. minuti tlakoval Federico Valverde, ki je nato v 73. minuti še asistiral ob zadetku Viniciusa Juniorja. A Real je drago plačal svojo zmago, saj se je že v sodnikovem dodatku srečanja poškodoval kapetan Dani Carvajal, ki je zaradi hudih bolečin v kolenu igrišče zapustil na nosilih.

"Resna poškodba kolenskih vezi. Moram na operacijo. Se že veselim okrevanja. Vrnil se bom kot pošast," je ponoči prek družabnih omrežij sporočil Dani Carvajal . Zanj je torej sezona končana. Takšna poškodba običajno zahteva vsaj devet mesecev za okrevanje.

V zaključku si je koleno poškodoval Dani Carvajal. Foto: Reuters

Leganes in Valencia sta v petek zvečer igral tekmo brez zadetkov (0:0).

Precej težek teden je za Janom Oblakom in njegovim Atletico Madridom, ki je moral v ligi prvakov s kar 0:4 priznati premoč Benfici. Zdaj Atlete čaka nova zahtevna naloga, saj bodo v nedeljo zvečer na delu pri Realu Sociedadu.

Špansko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 4. oktober:

Sobota, 5. oktober:

Nedelja, 6. oktober:

Lestvica: