Komaj se je končala saga o tem, kje bo kariero nadaljeval Kylian Mbappe, in je francoski as pričakovano oblekel dres madridskega Reala, se je že začela nova afera. Francoski časnik Le Monde namreč poroča, da je Mbappe v sporu z nekdanjimi delodajalci iz Pariza. Eden najboljših nogometašev na svetu je prepričan, da mu PSG dolguje še ogromno denarja, omenja se skoraj 55 milijonov evrov.

Petindvajsetletni francoski superzvezdnik Kylian Mbappe se je pritožil na vodstvo ligaških tekmovanj v Franciji LFP in Evropsko nogometno zvezo v zvezi z neizplačanimi finančnimi obveznostmi francoskih prvakov iz Pariza, PSG, katerega glavni delničar je katarski finančni sklad Qatar Sports Investments.

Če bodo francoski klub spoznali za krivega, lahko PSG ostane brez tekmovalne licence, kar bi vodilo v izključitev iz lige prvakov in francoske prve lige. Gre sicer za scenarij, ki je zelo malo verjeten, poroča STA.

Mbappe je za PSG igral od leta 2018 do 2024. Pariz je zapustil s statusom najboljšega strelca PSG vseh časov. Foto: Guliverimage

Znesek 55 milijonov evrov vključuje zadnjo tretjino obljubljenega bonusa v višini 36 milijonov evrov bruto, ki naj bi ga igralec prejel februarja, zadnje tri mesece pogodbene plače za april, maj in junij ter tako imenovani etični bonus, tudi za te tri mesece. Igralčevi odvetniki so PSG sredi junija poslali uradni zahtevek, so razkrili pri francoskem športnem dnevniku L'Equipe.

Mbappe je za PSG igral od leta 2018 do 2024. Pariz je zapustil s statusom najboljšega strelca PSG vseh časov. Dosegel je 256 golov v 308 nastopih v vseh tekmovanjih za Parižane. A je klub zapustil z mešanimi občutki v znamenju turbulentnega slovesa od navijačev in trenerjev.

Prejšnji teden je v Varšavi zatresel mrežo Atalante in na evropski superpokalni tekmi postavil končni rezultat 2:0. Foto: Reuters

V začetku junija je napadalec podpisal petletno pogodbo z Real Madridom, s katerim je prejšnji teden osvojil prvo lovoriko, ko je v dvoboju za evropski superpokal z zadetkom pomagal kraljevemu klubu do zmage nad Atalanto (2:0), v nedeljo pa je debitiral v španskem prvenstvu in po skromni predstavi z Realom osvojil točko na gostovanju pri Mallorci (1:1).