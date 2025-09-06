Cristiano Ronaldo je neuničljiv, Srbi tam, kjer je tudi Luka Dončić

Po razburljivem dogajanju v četrtek in petek , ko je slovenska reprezentanca po zadetku Žana Vipotnika v zadnji minuti remizirala s Švedsko (2:2), se bodo kvalifikacije za SP 2026 nadaljevale še v skupinah F, H in K. Portugalska bo z neuničljivim kapetanom Cristianom Ronaldom, ki lovi nove rekorde, nastopila prvič po osvojitvi lige narodov. Ob 18. uri bo gostovala v Armeniji. Še prej, že ob 15. uri, bo v Rigi, kjer v teh dneh po zaslugi Luke Dončića in njegovih stanovskih kolegov ne manjka ljubiteljev košarke, na delu Srbija, Anglijo pa naj bi čakal vsaj na papirju lahkoten opravek, saj na Villa Park prihaja Andora.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Sobota, 6. september:

Danes bo v Erevanu zelo čustveno. Portugalska bo odigrala prvo tekmo po tragični smrti standardnega reprezentanta in zvezdnika Liverpoola Dioga Jote. V Armeniji bo Ruben Neves v spomin na pokojnega prijatelja, s katerim sta si delila slačilnico tudi v Wolverhamptonu, nosil dres s številko 21.

Ronaldo na lovu za novim rekordom

Cristiano Ronaldo bo oblekel dres Portugalske prvič po tem, ko je osvojil ligo narodov. Foto: Reuters To bo prva tekma Portugalske v kvalifikacijah za SP 2026, na kateri bi lahko od prve minute znova igral neuničljivi 40-letni kapetan Cristiano Ronaldo. Ta je v bogati karieri na štirih tekmah proti Armeniji dosegel pet zadetkov, nazadnje se je v Erevanu mudil leta 2015, ko je prispeval hat-trick in pomagal Portugalski do zmage s 3:2. Ronaldo bo za izbrano vrsto nastopil že 222., kar bo nov svetovni rekord, želel pa bo izboljšati tudi število zadetkov (138).

Lovi tudi rekord v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, kjer je do zdaj dosegel 36 zadetkov in na večni lestvici zaostaja le za Carlosom Ruizom (Gvatemala – 39), na drugem mestu pa je izenačen z dolgoletnim tekmecem Lionelom Messijem (Argentina – 36). Ker pa Messija letos čaka le še ena kvalifikacijska tekma za SP, Ronalda pa kar šest, je Portugalec na dobri poti, da bi postal svetovni rekorder tudi v tej rubriki. Na lestvici najboljših strelcev v kvalifikacijah za SP sta med najboljšimi petimi še Iranec Ali Daei (35) in Poljak Robert Lewandowski (31).

Portugalski navijači od svojih ljubljencev pričakujejo, da se bodo brez večjih težav uvrstili na SP 2026. Foto: Reuters

Selektor Roberto Martinez ne more računati na dva poškodovanega igralca (Rafael Leao in Diogo Dalot), se pa v ekipo vrača Šeškov kapetan pri Unitedu Bruno Fernandes. Osrednjo moč Portugalske sestavljajo kar štirje igralci PSG. Portugalska bi tako lahko začela pot v kvalifikacijah za SP 2026 z enajsterico Costa; Cancelo, Ruben Dias, Antonio Silva, Mendes; Fernandes, Ruben Neves, Bernardo Silva; Francisco Conceicao, Ronaldo in Neto. V skupini F sta še Irska in Madžarska, ki se bosta zvečer spoprijeli na stadionu Aviva v Dublinu.

Srbi lovijo nove točke v Rigi

Dušan Vlahović je z Juventusom zelo dobro vstopil v sezono. Foto: Reuters V skupini K se bo dogajanje začelo že ob 15. uri. V Rigi, kjer potekajo izločilni deli EuroBasketa, slovensko reprezentanco na čelu z Luko Dončićem v nedeljo ob 17.45 čaka dvoboj osmine finala proti sosedom iz Italije, se bosta za kvalifikacijske točke spopadli Latvija in Srbija. Gostje so veliki favoriti. Selektor Dragan Stojković bi lahko v konico napada uvrstil Luko Jovića in Dušana Vlahovića, ki bi lahko dobila prednost pred strelskim rekorderjem Aleksandrom Mitrovićem.

Ob 18. uri se bosta v skupini K pomerili še Anglija in Andora. Trije levi so pod vodstvom selektorja Thomasa Tuchla junija v gosteh ugnali žepno državico z le 1:0. Tokrat bo tekma v Birminghamu, Angleži pa se ogrevajo za torek, ko jih čaka zahtevno gostovanje v Beogradu. Na seznam poškodovanih (Cole Palmer, Jude Bellingham, Adam Wharton in Bukayo Saka) se je vpisal tudi John Stones, tako da Anglija ne bo mogla računati na vsa najmočnejša orožja.

Thomas Tuchel želi ohraniti stoodstotni izkupiček z Anglijo v kvalifikacijah za SP 2026. V torek ga čaka gostovanje v Beogradu. Foto: Reuters

Avstrija, pri kateri bi lahko zaigral nekdanji prvi strelec 1. SNL Raul Florucz (Union SG), je danes favorit na domači zelenici proti Cipru, Bosna in Hercegovina, vodilna reprezentanca v skupini H, pa na gostovanju v San Marinu.

