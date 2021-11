Velik udarec za BiH

Nogometna sobota se je v kvalifikacijah za SP 2022 začela v Zenici, kjer so imeli nogometaši Bosne in Hercegovine vse v svojih rokah. Če bi danes premagali Finsko, nato pa si v zadnjem krogu, ko bi gostili še Ukrajino, z novo zmago lahko priigrali nastop v dodatnih kvalifikacijah. Takšni so bili načrti, ki pa se niso uresničili, saj so jih Finci, eni izmed največjih pozitivnih presenečenj letošnjega Eura, premagali s 3:1. Po prvem polčasu so vodili že z 2:0, zatresljali tudi kazenski udarec, a tudi ostali z igralcem manj. Tega izbrana vrsta BiH pred bučnimi navijači ni znala izkoristiti.

Prek nekdanjega nogometaša Olimpije Luke Menala je resda znižala rezultat na 1:2, a so nato gostje po zaslugi "irskega" Finca Daniela O'Shaughnessyja, pri tem zadetku je dišalo po nedovoljenem položaju, a ga je sodnik ob pomoči sistema VAR priznal, kmalu spet ušli na dva zadetka prednosti. Končalo se je s 3:1, zdaj ima vse v svojih rokah, kar se tiče (vsaj) drugega mesta, Finska. Ukrajina, kraljica neodločenih rezultatov (ena zmaga in kar šest remijev), ki je ta konec tedna počivala, je zdrsnila na tretje mesto.

Finska je letos nastopila prvič na Euru. Lahko prihodnje leto nastopi še prvič na svetovnem prvenstvu? Foto: Reuters

Zvečer bodo v tej skupini nastopili še svetovni prvaki Francozi. Ponuja se jim lepa priložnost, da uresničijo cilj in se že krog pred koncem uvrstijo na SP 2022 v Katar. Če bodo doma premagali zadnjeuvrščeni Kazahstan, bodo drugouvrščenim Fincem, pri katerim bodo gostovali v zadnjem krogu, ušli na neulovljivo prednost štirih točk.

V skupini G je v najboljšem položaju Nizozemska, ki je izpustila zadnje SP 2018, tokrat pa noče ponoviti napake. Tulipani imajo pred Norvežani, ki bodo v zadnjem krogu gostovali v Rotterdamu, dve točki prednosti. V soboto bodo oranžni, ki imajo v svojih vrstah najboljšega strelca kvalifikacij Memphisa Depayja (devet zadetkov), gostovali v Podgorici, v boj za najvišja mesta pa se lahko vključi tudi tretjeuvrščena Turčija.

Slovenija remizirala na Slovaškem

Foto: Reuters Kekova četa je v predzadnjem nastopu v kvalifikacijah za SP 2022, v neposrednem spopadu za tretje mesto v skupini H, remizirala na Slovaškem (2:2).

Prvi polčas so v Trnavi z 1:0 dobili Slovenci. Po dvojni podaji z Andražem Šporarjem je v 18. minuti zadel Miha Zajc. Čudovita akcija nekdanjih soigralcev pri Olimpiji. Prvič na tekmi so VAR uporabili v 28. minuti, ko so sodniki pokazali na belo točko za Slovaško. A VAR je strel razveljavil, saj je Miha Blažič Lukasa Haraslina podrl zunaj kazenskega prostora. V zaključku polčasa so domačini pritisnili, a Jana Oblaka niso premagali. Niti Marek Hamsik, ki mu je Oblak v 43. minuti vrhunsko ubranil strel. V sodnikovem dodatku je Sloveniji pomagala še prečka.

Tudi v drugem polčasu so sodniki uporabili VAR po posredovanju Blažiča. Žoga ga je v kazenskem prostoru zadela v roko, v tem primeru pa so dosodili 11-metrovko. Obenem je zaradi drugega kartona moral še v slačilnico. Oblaka je z bele točke premagal Ondrej Duda, a le štiri minute pozneje je Slovenija z igralcem manj znova povedla. Iz kota je podal Josip Iličić, v skoku je bil najvišji Miha Mevlja, ki je zadel za 2:1. Hladno prho pa so Slovenci doživeli v 74. minuti, ko je Jure Balkovec slabo izbil žogo iz kazenskega prostora. Na robu tega jo je dobil David Strelec in neubranljivo zadel za končni izid 2:2.

Poročilo s tekme:

Visoki zmagi Rusije in Hrvaške, v nedeljo bo vroče v Splitu

Med hrvaške strelce na Malti sta se vpisala tudi Ivan Perišić in Mario Pašalić. Foto: Reuters Ruska reprezentanca ostaja vodilna v skupini H, saj je Ciper premagala s kar 6:0 in ima po predzadnji tekmi 22 točk. Dve manj ima Hrvaška, ki je nastopila nekaj ur po Rusiji. Če bi na Malti ostala brez zmage, bi zapravila vse možnosti za skok na prvo mesto, a so bili svetovni podprvaki še kako odločni. Gostovanje na Malti so opravili z odliko in zmagali kar s 7:1, dva zadetka pa je prispeval Lovro Majer, znanec Mure, proti kateri je zaigral v konferenčni ligi v dresu Rennesa.

Za prvo mesto in neposredno uvrstitev v Katar se bosta tako Hrvaška in Rusija udarili v zadnjem krogu. Rusi imajo dve točki več, Hrvati pa bodo računali na prednost domačega igrišča. Dvoboj bo potekal na razprodanem Poljudu v Splitu, na katerem je Dalićeva četa pred dvema mesecema nadigrala Slovenijo s 3:0.

Jorginho spravil evropske prvake v težave, Angleži zanesljivi

Evropski prvaki Italijani so v petek odigrali veliki derbi s Švico. Če bi zmagali, bi se že uvrstili na SP 2022 v Katar. Kazalo jim je zelo dobro, saj so imeli v 90. minuti pri rezultatu 1:1 kazenski udarec, a je nato zvezdnik Chelseaja Jorginho poslal žogo čez vrata in zapravil imenitno priložnost za veselje Azzurrov. Sosedi imata tako še naprej enako število točk (15), a imajo Italijani boljšo razliko v zadetkih (+2), kar utegne biti odločilno v zadnjem krogu, ko jih čaka gostovanje v Belfastu. Švico čaka vsaj na papirju nekoliko lažja naloga, saj bo isti večer gostila Bolgarijo.

Harry Kane je zabil tri gole za zmago Anglije nad Albanijo. Foto: Guliverimage

Evropski podprvaki Angleži so naredi veliko uslugo Poljakom, saj so z zmago na Wembleyju preprečil Albancem, da bi konkurirali za drugo mesto vse do zadnjega kroga. Poljska z Robertom Lewandowskim, za mnoge prvim favoritom za letošnjo priznanje zlata žoga, ni imela težjega dela v Andori.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe spomladi 2022 čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po torkovih tekmah je brez vseh možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije ostala Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.