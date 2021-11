Keka še vedno peče nemoč na Cipru: Mogoče prelomen trenutek teh kvalifikacij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca bo v nedeljo v Stožicah po domači tekmi s Ciprom sklenila kvalifikacije za SP 2022. Možnosti za napredovanje so zapravljene, Kekova četa pa bi se lahko v primeru uspešnega rezultata proti Cipru ob morebitnem neuspehu Slovaške na Malti še zavihtela na končno tretje mesto. Selektor Matjaž Kek je izpostavil glavne razloge za visoko stopnjo motivacije, ki vlada v taboru gostiteljev.

V kvalifikacijski skupini H za SP 2022 je v osnovnem pogledu pomemben zgolj še nedeljski obračun Hrvaške in Rusije v Splitu, kjer bosta ekipi na razprodanem Poljudu odločali o prvem mestu v skupini in neposredni uvrstitvi na SP. Pri tem imajo Rusi dve točki prednosti pred Hrvati.

Kek: Tekma v Nikoziji mogoče prelomen trenutek teh kvalifikacij

Matjaž Kek, ki bo ostal na čelu slovenske reprezentance tudi v ligi narodov in kvalifikacije za EP 2024, želi ta ciklus končati z zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenija in Slovaška sta pristali v "srednjem razredu" te šesterice, obe imata po enajst točk, obe si želita končati na "jalovem" tretjem mestu in obe v zadnjem krogu igrata proti ekipama iz "spodnjega razreda", ki sta doslej zbrali po pet točk. Slovaška bo gostovala pri Malti, Slovenija pa bo gostila Ciper. Prav na prvi medsebojni tekmi s Ciprčani v teh kvalifikacijah je Slovenija pustila zelo slab vtis ob porazu z 0:1.

"Kar nekaj je teh razlogov za dober konec kvalifikacij. Eden tistih, ki mene najbolj žene, je tekma v Nikoziji, ko smo izgledali slabo, ko smo izgubili in ko je bil mogoče prelomen trenutek teh kvalifikacij. Zato pričakujem motivirano, organizirano, angažirano Slovenijo. Cilj in razmišljanja so zaključiti kvalifikacije z zmago," je na spletni novinarski konferenci pred nedeljskim obračunom pojasnil Matjaž Kek.

Zajc: S Ciprčani smo že imeli težave

Miha Zajc (levo), ki ga je na dvoboju na Slovaškem, kjer se je vpisal med strelce, zamenjal Blaž Vrhovec, je prepričan, da bi zmaga nad Ciprom predstavljala lepo popotnico za naprej. Foto: Reuters Nič drugače ne razmišlja Miha Zajc, ki je v Trnavi odigral eno svojih boljših reprezentančnih tekem, samozavest po dobri formi v klubu in tudi zadetku na Slovaškem bo tako v nedeljo še večja. "Tako kot na vsaki tekmi hočemo pokazati dobro predstavo, da končamo ta cikel z zmago in s tremi točkami, čeprav te niso pomembne za samo napredovanje. Bi pa zmaga vsekakor pomenila lepšo popotnico za naprej," je povedal vezist Fenerbahčeja, ki ne verjame, da so se Ciprčani po visokem porazu z Rusijo (0:6) že nekako vdali in da bo v Stožicah lažje delo.

"Mislim, da gredo vsi vsako tekmo na zmago in na vso moč. Smo profesionalci in to je naša služba. Ob tem imajo Ciprčani kakovost, z njimi smo že imeli težave v preteklosti, tako da pričakujem nov težak test, a hkrati dober konec kvalifikacij," je še dodal Zajc.

Zajc je med tistimi, ki bo skoraj zagotovo nared za dvoboj s Ciprom, vprašljiv pa je, kot je razkril selektor, Andraž Šporar, tudi nekaj drugih še nosi posledice iz Trnave.

Haris Vučkić je zaradi zdravstvenih težav že zapustil tabor Slovenije. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

"Toda vračajo se Jaka Bijol, Jasmin Kurtić in Adam Gnezda Čerin, tako da imamo nekoliko širši kader," je povedal Kek in dodal, da sta se od reprezentance že poslovila poškodovani Haris Vučkić in kaznovani Miha Blažič, ki je na Slovaškem dobil rdeči karton.

Postava bo drugačna kot na Slovaškem

Slovenija je v četrtek v Trnavi remizirala s Slovaško (2:2), čeprav je imela večji del drugega polčasa igralca manj. Foto: Reuters Kek je dodal, da bo ekipo za jutri določil po današnjem treningu, prav zaradi odsotnosti, kartonov in zdravstvenih težav pa bo postava drugačna kot na Slovaškem. Tudi ta pa bo pred domačimi navijači skušala pustiti dober vtis za naprej.

"Vedno je pozitiven vtis dobrodošel za nadaljnje delo, je pa najprej treba nekaj narediti, dati še enkrat vse na igrišču. Upam, da bomo jutri uspešni in se s pogledom usmerili proti boljši prihodnosti. Po koncu cikla pa bomo analizirali," je zaključil selektor.

Slovenija (64. na lestvici Mednarodne nogometne zveze) ima s Ciprom (103.) pet zmag, tri remije in tri poraze. Doma se je s Ciprčani pomerila štirikrat, trikrat zmagala, nazadnje, ko sta se reprezentanci pomerili leta 2018 v ligi narodov, pa se je dvoboj končal brez zmagovalca. Zanimivo je, da je Ciper še vselej, ko se je na slovenskih tleh potegoval za točke, zatresel mrežo gostiteljev. Če mu bo to uspelo tudi v nedeljo, bo s tem dosegel prvi zadetek na gosteh v tem kvalifikacijskem ciklusu. Do zdaj je namreč na devetih tekmah dosegel le tri zadetke, a od tega vse na domačih tekmah proti Sloveniji (1) oziroma Malti (2).

Vse domače tekme Slovenije proti Cipru: Slovenija : Ciper 1:1 (16. oktober 2018 – liga narodov, Ljubljana)

Slovenija : Ciper 2:1 (12. oktober 2012 – kvalifikacije za SP 2014, Maribor)

Slovenija : Ciper 4:1 (2. april 2003 – kvalifikacije za EP 2004, Ljubljana)

Slovenija : Ciper 3:0 (27. april 1994 – prijateljska tekma, Maribor)

Ko je Ciper gostoval v Stožicah pred tremi leti, je v ligi narodov ostal neporažen. Foto: Sportida

Tekmo, na kateri glede na ukrepe pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) pričakujejo med 4000 in 5000 gledalcev (pred stadionom bo možnost hitrega testa na novi koronavirus), bodo sodili Rusi Sergej Ivanov, Roman Usačev in Valerij Dančenko.