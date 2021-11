Slovenija dvakrat vodila, na koncu dobila le točko

Stadion Antona Malatinskega, sodniki: Gestranius, Aravirta in Alakare (vsi Finska).



Strelci: 0:1 Zajc (17.), 1:1 Duda (58./11 m), 1:2 Mevlja (62.), 2:2 Strelec (74.).



Slovaška: Rodak, Holubek, Škriniar, Šatka, Pekarik (od 88. Boženik), Lobotka, Hamšik (od 46. Duda), Bero (od 71. Strelec), Haraslin (od 65. Jirka), Mak (od 71. Suslov), Almasi.

Slovenija: Oblak, Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović, Zajc (od 71. Vrhovec), Štulac, Lovrić, Verbič (od 59. Karničnik), Iličić (od 85. Rogelj), Šporar.



Rumeni kartoni: Almasi, Pekarik; Blažič, Stojanović.

Rdeči karton: Blažič (57.).

Slovenija je predzadnjo nalogo v teh kvalifikacijah opravila solidno. Čeprav je selektor Kek pogrešal zdravstveno načete Luko Zahovića, Jona Gorenca Stankovića, Benjamina Šeška in Domna Črnigoja ter kaznovane Jasmina Kurtića, Jako Bijola in Adama Gnezdo Čerina, so Slovenci, ki so za nameček več kot pol ure igrali z igralcem manj, dvakrat vodili na tekmi. Na koncu so tako kot Slovaki, s katerimi so v Ljubljani igrali 1:1, vpisali enajsto točko. Ekipi sta bili že pred tem brez možnosti za mundial.

Foto: Reuters Gledalci, ki so v zelo omejenem številu lahko prišli na stadion v Trnavi, v uvodu tekme niso videli posebnih razburjenj, Slovenci so v enajsti minuti zahtevali najstrožjo kazen, a neuspešno.

Zato pa so Slovenci povedli v 17. minuti. Miha Zajc je na sredini igrišča začel akcijo, podal naprej do Andraža Šporarja, ta je povlekel po levi strani, na koncu pa podal na drugo vratnico spet do Zajca, ki je z glavo poskrbel za 1:0.

V 27. minuti so se Slovaki veselili najstrožje kazni, a le na kratko. Finski sodniki so namreč sprva hitro pokazali na najstrožjo kazen, ko je Miha Blažič storil prekršek nad Lukašem Haraslinom na robu kazenskega prostora, pregled z VAR pa je potrdil, da je šlo za prekršek zunaj kazenskega prostora, tako da so imeli domači na voljo le prosti strel z levega roba kazenskega prostora, ki pa ga niso unovčili.

So pa Slovaki, ki so večkrat streljali, znova nevarno zagrozili, ko je poskusil Marek Hamšik z roba kazenskega prostora, izkazal pa se je Jan Oblak. Že v sodniškem dodatku so Slovaki zapravili še eno lepo priložnost.

Foto: Reuters V 52. minuti je še Milan Škriniar po kotu zgrešil iz bližine, v 57. minuti pa so po novem pregledu z VAR Slovaki prišli do enajstmetrovke po Blažičevi igri z roko. Slovenski branilec je nato dobil še svoj drugi rumeni karton in moral iz igre.

Zanesljiv izvajalec najstrožje kazni je bil v 58. minuti Ondrej Duda. Že v 62. minuti pa je številčno oslabljena Slovenija spet povedla, po podaji Josipa Iličića iz kota z desne strani je v kazenskem prostoru najvišje skočil Miha Mevlja in z glavo zadel za 2:1.

V 73. minuti je poskusil tudi Iličić, tako da je moral domači vratar Marek Rodak posredovati. Minuto zatem pa so po ne ravno dobrem izbijanju Jureta Balkovca Slovaki izenačili, ko je s strelom iz prve z 18 metrov zadel David Strelec. V 87. minuti je Oblak moral posredovati po Dudovem strelu, svoje delo je dobro opravil in zadržal izenačen izid.

"Lepa tekma, zanimiva, odprta. Pokazali smo karakter in da tudi z igralcem manj lahko zdržimo. Čaka nas še ena tekma in poskusili bomo zmagati. Veliko stavri je bilo pozitivnih, nenazadnje je na Slovaškem težko doseči dva gola. Zdaj se pripravljamo za nekaj novega. Ena vrata so se zaprla, druga se odpirajo. Upamo, da bomo imeli čim več podpore na zadnji tekmi tega cikla," je za Šport TV po koncu tekme dejal Iličić.