Noro, delijo vstopnice, vredne skoraj pet milijonov evrov!

Začenja se zares! Vstopnica zgolj za nastop v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov, za zadnjo stopnico, ki vodi do nogometnega raja (in 18,6 milijona evrov, kolikor prejme vsak izmed 36 udeležencev ligaškega dela), prinaša bogato nagrado, skoraj 4,3 milijona evrov! To je zelo mikaven znesek, zlasti za tiste klube, ki prihajajo iz manj bogatih nogometnih držav, zato v tretjem krogu kvalifikacij pričakujemo še kako pestre boje. Nastopilo bo tudi nekaj slovenskih legionarjev, navijači Celja bodo s posebnim razlogom spremljali obračun med švedskim in grškim prvakom.