V živo: Karič in Sirk prvič od prve minute v Evropi

Šerif Tiraspol - Maribor 0.0 /0:0/



20. min: Maribor v sistemu 3-5-2 discipliniran v obrambi, a za zdaj nenevaren v napadu.



1. min: Tekma se je začela.



Ker Mariboru manjka nekaj igralcev (Martin Milec, Marko Božić in Aleks Pihler) prvič v Evropi začenjata Šoštarič Karič in Sirk.



Prvi postavi. Šerif: Abalora, Guedes Borges, Kiki, Radeljić, Kpozo, Lushkja, Kyabou, Badolo, Pernambuco, Tejan, Rasheed. Maribor: Bergsen, Mitrović, Watson, Šoštarič Karič, Sikošek, Antolin, Repas, Brnić, Žugelj, Sirk, Baturina. Vijol’čnih 11 še v grafični postavitvi:



Začetek obračuna v Kišinjevu ob 19.00.

Nogometaši Maribora v kvalifikacijah za ligo prvakov nastopajo prvič po letu 2019. V uvodnem dejanju so izločili prvaka Belorusije Šahtjor Soligorsk, proti kateremu so na obeh tekmah mrežo zadržali nedotaknjeno (0:0 in 2:0). Obračun v Ljudskem vrtu se je končal brez golov, podobno velja tudi za uvodno tekmo drugega kroga, ko so izbranci Radovana Karanovića doma remizirali proti Šerifu iz Tiraspola (0:0). Prvaki Moldavije so prejšnji teden namučili mariborsko obrambo, bili nevarnejši tekmec (razmerje strelov je bilo 6:1 v korist gostov), a so vijolice, ki niso mogle računati na poškodovanega Marka Božića - Avstrijec ni pripravljen niti za povratno tekmo - le zadržale mrežo nedotaknjeno.

Stadion Zimbruja ta mesec že osrečil Muro

Trener Šerifa, ki je lani v ligi prvakov v gosteh presenetil celo madridski Real, je nekdanji hrvaški reprezentant Stjepan Tomas. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida O potniku v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov se bo odločalo v Moldaviji. Dvoboj bi moral biti po prvotnem scenariju odigran v Tiraspolu, a bo Šerif, ki prihaja iz dela Moldavije, nepriznane Pridnestrske republike, ki meji na Ukrajino, pričakal Mariborčane v mirnejšem delu države, v glavnem mestu Kišinjovu.

Slovenski prvak znova ne bo mogel računati na najmočnejšo zasedbo, zaradi zdravstvenih težav bodo danes na stadionu Zimbruja, kjer je slovenska reprezentanca pod vodstvom Matjaža Keka leta 2020 v ligi narodov "pomendrala" Moldavijo kar s 4:0, pred skoraj tremi tedni pa se je na njem zmage v kvalifikacijah za konferenčno ligo veselila Mura proti Sfintulu (2:1), odsotni kapetan Martin Milec, Božić in Aleks Pihler.

"Slovenski" Ludogorec na Irskem, Verbič pri Zajcu

Benjamin Verbič poskuša z Dinamom iz Kijeva izločiti Fenerbahče. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Zanimivo je, da so jo v tej sezoni v kvalifikacijah za ligo prvakov na treh uvodnih tekmah vselej brez prejetega zadetka odnesle le tri ekipe. To so le Maribor, Ludogorec Razgrad, ki ga vodi nekdanji trener Maribora in Mure Ante Šimundža, njegov pomočnik pa je Damjan Ošlaj, ter na smolo slovenskega prvaka tudi Šerif. Bolgarski prvak brani veliko prednost na Irskem. Prejšnji teden je doma nadigral Shamrock Rovers s 3:0. Takrat je slovenski reprezentant Žan Karničnik spremljal dvoboj s klopi za rezervne igralce.

Podobno usodo je prejšnji teden doživel Miha Zajc, ki po menjavi trenerja pri Fenerbahčeju, zdaj ga vodi Portugalec Jorge Jesus, še išče pot do udarne enajsterice. Na uvodni evropski preizkušnji, ko je turški velikan na Poljskem (Lodz) remiziral proti kijevskemu Dinamu, je ostal na klopi. Njegov dolgoletni reprezentančni soigralec Benjamin Verbič je na drugi strani zaigral za ukrajinskega podprvaka in na igrišču prebil 83 minut. Tokrat se bosta Zajc in Verbič, oba sta pred leti branila barve Celja, pomerila v vročem Istanbulu. Obračun Fenerbahčeja in Dinama prinaša eno izmed največjih poslastic tega evropskega tedna.

