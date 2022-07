Konec sanj o ligi prvakov, Maribor se je branil in bil v 88. minuti kaznovan

Nogometaši Maribora jeseni ne bodo igrali v ligi prvakov. Na povratni tekmi drugega predkroga so se bolj ali manj branili in bili v 88. minuti kaznovani, ko je Šerif dosegel zelo srečen gol in napredoval s skupnim izidom 1:0. Slovenski prvaki tako evropsko poletje nadaljujejo v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo.

Nogometaši Maribora so v Kišinjovu izgubili proti Šerifu iz Tiraspola z 0:1. Edini gol na tekmi je v 88. minuti dosegel Momo Yansane. Na prvi tekmi pred tednom dni v Mariboru sta se prvaka Slovenije in Moldavije razšla brez golov. Maribor si tako še ni zagotovil evropske jeseni, zdaj se seli v kvalifikacije za evropsko ligo. V tretjem krogu slednjih se bo pomeril s finsko ekipo HJK, s katero je pred štirimi leti igrala Olimpija. Prva tekma bo 4. avgusta v Mariboru, povratna pa 11. v Helsinkih. Če bi zmagali, pa bi v tretjem predkrogu lige prvakov igrali proti češki Viktorii iz Plzna, ki je Helsinke izločila s skupnim izidom 7:1. Spomnimo: pred devetimi leti je Maribor na zadnji stopnički kvalifikacij za ligo prvakov klonil prav proti nogometašem iz Plzna.

Trener Maribora Radovan Karanović v Moldaviji ni imel na voljo vseh najboljših nogometašev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Slovenski prvaki so na povratno tekmo v Moldavijo prišli brez Marka Božića, Martina Milca in Aleksa Pihlerja, ki so poškodovani. Trener Radovan Karanović je tako v začetno postavo za evropsko tekmo prvič uvrstil Svena Šoštariča Karića in Roka Sirka. Njegovi varovanci so v prvem polčasu prikazali disciplinirano predstavo v obrambi in nasprotnik ni imel niti enega samega strela v okvir vrat. A imel ga ni niti Maribor, ki je tik pred odhodom na glavni odmor ostal brez Nina Žuglja. Po prejetem udarcu v glavo je moral na preventivni pregled v bolnišnico, zamenjal pa ga je Ignacio Guerrico.

Drugi polčas je pripadel ekipi iz mednarodno nepriznane Pridnestrske republike. V 49. minuti so si gostitelji priigrali do tedaj najlepšo priložnost na tekmi. Po silovitem strelu Rasheeda Ibrahima se je vratar Menno Bergsen dotaknil žoge, ki se je od okvira vrat odbila v kot. Maribor do konca ni imel niti enega strela v okvir vrat, Šerif skupaj štiri. In to jih je nagradilo s sila srečnim golom v 88. minuti. Rezervist Momo Yansane se je po prostem strelu najbolje znašel v gneči pred mariborskimi vrati in dosegel edini gol na tekmi.

Verbič v sredo pri Zajcu

Benjamin Verbič poskuša z Dinamom iz Kijeva izločiti Fenerbahče. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V sredo bosta na zelenici še dva slovenska nogometaša. Miha Zajc po menjavi trenerja pri Fenerbahčeju, ki ga zdaj vodi Portugalec Jorge Jesus, še išče pot do udarne enajsterice. Na uvodni evropski preizkušnji, ko je turški velikan na Poljskem (Lodz) remiziral proti kijevskemu Dinamu, je ostal na klopi. Njegov dolgoletni reprezentančni soigralec Benjamin Verbič je na drugi strani zaigral za ukrajinskega podprvaka in na igrišču prebil 83 minut. Tokrat se bosta Zajc in Verbič, oba sta pred leti branila barve Celja, pomerila v vročem Istanbulu. Obračun Fenerbahčeja in Dinama prinaša eno izmed največjih poslastic tega evropskega tedna.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (povratne tekme): Torek, 26. julij:

Šerif Tiraspol : Maribor 1:0 (0:0) /0:0/

Yansane 88.



AEK Larnaka : Midtjylland 4:5 (1:1, 1:1) ** /1:1/

Olatunji 9.; Dalsgaard 12.



Viktoria Plzen : HJK Helsinki 5:0 (2:0) /2:1/

Pernica 11., Sykora 21., 73., Hejda 31., Kliment 84.



F91 Dudelange : Pjunik 1:4 (0:2) /1:0/

Hassan 21., Juninho 24., Juričić 54., 85., Otubanyo 76.



21.00 Shamrock Rovers - Ludogorec Razgrad /0:3/

21.00 Shkupi - Dinamo Zagreb /2:2/ Sreda, 27. julij:

18.00 Bodo/Glimt - Linfield /0:1/

19.00 Zürich - Qarabag /2:3/

19.00 Fenerbahče - Dinamo Kijev /0:0/

19.00 Malmö - Žalgiris Vilna /0:1/

20.30 Slovan Bratislava - Ferencvaroš /2:1/

21.00 Olympiakos Pirej - Maccabi Haifa /1:1/ // - rezultat prve tekme

* - po podaljšku

** - po 11-metrovkah