Koronavirus: zdravnik francoskega prvoligaša naredil samomor

Iz Francije prihaja tragična vest. Zdravnik prvoligaša Reimsa, ki je član elitne francoske nogometne druščine, je naredil samomor, potem ko je bolehal za koronavirusom, poroča francoski časnik La Parisien. Žalostno vest so sporočili tudi na uradni klubski strani.

V klubu Reims so šokirani, potem ko so izvedeli za smrt njihovega zdravnika Bernarda Gonzaleza, ki je bil star 60 let. Nekateri sploh niso vedeli, da sta z ženo okužena s koronavirusom.

"Prejšnji teden sem govoril z njim in te teme sploh ni načenjal," je dejal predstavnik kluba.

Gonzalez, ki je skrbel za prvo ekipo francoskega prvoligaša, je v nedeljo storil nekaj, kar ne bi od njega nihče pričakoval. Sodil je samemu sebi, ob tem pa pustil sporočilo.

Predsednik kluba Jean-Pierre Caillot je bil kot vsi vidno pretresen: "Šokiran sem. Novica je zadela klub neposredno v srce. Zapustil nas je velik strokovnjak. V našem klubu je delal 23 let in vselej profesionalno. V najtežjih časih kluba je delal prostovoljno. Prav tako je bil moj osebni zdravnik. Moje sožalje gredo njegovi ženi in svojcem."