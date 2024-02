Olimpiji ni uspelo. Lahko Slovencema v črno-belem?

Na plesu kroglic za pare osmine finala konferenčne lige sta sodelovala tudi dva kluba s slovenskimi legionarji. Graški Sturm, pri katerem nastopata Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, se bo pomeril s francoskim Lillom, ki je v skupinskem delu dvakrat premagal Olimpijo, Fenerbahče z Miho Zajcem pa se bo nameril na Union iz Bruslja. Za poslastico bosta poskrbela nekdanja evropska prvaka Aston Villa in Ajax, zagrebški Dinamo, ki je v 1/16 finala poskrbel za najodmevnejšo senzacijo, saj je izločil španski Betis, pa se bo udaril s solunskim Paokom.

V boju za naslov v konferenčni ligi vztraja 16 ekip. Po imenih so največji favoriti za osvojitev naslova angleška Aston Villa, ki jo vodi specialist za osvajanje evropskih lovorik Španec Unai Emery, lanski finalist Fiorentina ter večkratni evropski prvak Ajax Amsterdam, ki se pobira po katastrofalnem vstopu v sezono in jo želi popraviti z uspehom v konferenčni ligi. Žreb je povezal Ajax in Aston Villo, tako da bo eden izmed velikanov odpadel že pred četrtfinalom.

Miha Zajc bo skušal s Fenerbahčejem preskočiti belgijsko oviro. Union St. Gilloise je pred leti vodil slovenski strateg Luka Elsner. Foto: Aleš Fevžer

Za lovoriko, ki jo je lani osvojil londonski West Ham, se poteguje še 16 klubov iz 13 držav. Po dva predstavnika imajo Belgija, Grčija in Izrael, po enega pa Avstrija, Belgija, Češka, Francija, Hrvaška, Italija, Nizozemska, Norveška, Švica in Turčija. Slovenske barve bodo branili trije nogometaši v dveh klubih. To sta Fenerbahče, pri katerem je Miha Zajc odpravil zdravstvene težave in na zadnjih tekmah že sedel na klopi, ter graški Sturm, pri katerem imata pomembno vlogo Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki sta v 1/16 finala izločila Slovan iz Bratislave s Kenanom Bajrićem.

Tomi Horvat se želi dokazati slovenskemu selektorju Matjažu Keku, da si zasluži mesto na seznamu potnikov za Euro 2024. Foto: Reuters

Za enega največjih presenečenj je poskrbel zagrebški Dinamo, saj je v 1/16 finala izločil močni Betis iz Seville. Hrvaškega prvaka, ki v prvenstvu zaostaja tako za Rijeko kot tudi Hajdukom, vodi nekdanji trener Maribora Sergej Jakirović. Dinamo v osmini finala čaka solunski PAOK, ki je v tej sezoni v kvalifikacijah izločil tudi splitski Hajduk.

Finale konferenčne lige bo 29. maja na stadionu Agia Sophia v Atenah.