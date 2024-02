Žreb: Liverpool in Milan čaka češki izziv

V boju za evropsko ligo, drugo najmočnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi, je ostalo še 16 klubov brez slovenskih legionarjev. Največji favoriti za osvojitev naslova so Liverpool, Milan, Bayer in Roma. Rdeči, ki se bodo po koncu sezone razšli s trenerjem Jürgenom Kloppom, bodo skušali v osmini finala preskočiti praško oviro, podobno velja za rdeče-črne iz Milana, sinovi volkulje na Olimpicu pričakujejo angleški Brighton, v tej sezoni nepremagljivi Bayer Leverkusen pa odhaja h krvniku Olimpije, prvaku Azerbajdžana Qarabagu.

Prve tekme osmine finala bodo odigrane 7. marca, povratne pa teden dni pozneje. V boju za naslov lige Europa, v prejšnji sezoni je bila najboljša Sevilla, ki je v tej sezoni že končala evropsko sezono, saj je bila v skupinskem delu lige prvakov najslabša, vztraja še 16 klubov iz osmih držav. Največ predstavnikov imata Anglija in Italija (oba po tri), Češka, Nemčija in Portugalska jih imajo po dva, po enega pa Francija, Španija, Škotska in Azerbajdžan, katerega prvak Qarabag je v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo izločil prav ljubljansko Olimpijo. V 1/16 finala je bil usoden za portugalsko Brago in poskrbel za presenečenje.

Finale lige Europa, zmagovalec si bo zagotovil nastop v ligi prvakov v sezoni 2024/25, bo 22. maja na stadionu Aviva v Dublinu (Irska).