Motivirani Celjani sporočajo Maccabiju: Ni še konec

Celjani so zadnjo domačo evropsko tekmo odigrali v Ljubljani in premagali Neman z 1:0. Če bi danes z omenjenim rezultatom v Celju premagali Maccabi, to ne bi zadostovalo za napredovanje.

Nogometaši Celja bodo danes podobno kot Olimpija lovili prav poseben podvig, saj ni še nobeni slovenski ekipi uspel preboj po porazu na prvi tekmi z vsaj dvema zadetkoma. Izbranci Alberta Riere so v Tel Avivu proti Maccabiju izgubili z 1:4, danes pa bodo zaigrali na svojem stadionu Z'dežele, kjer želijo spraviti navijače v dobro voljo in premagati izraelskega velikana. V boju za skupinski del konferenčne lige bo še ogromno slovenskih legionarjev, tako da se obeta pester nogometni četrtek.

Konferenčna liga je tretje najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Preboj v skupinski del prinaša mikavno finančno nagrado, saj vsak udeleženec prejme slabe tri milijone evrov. Slovenski prvak Olimpija si je v najslabšem primeru to že zagotovil, v igri za zagotovitev daljše evropske jeseni pa vztrajajo še Celjani, ki morajo v kvalifikacijah za konferenčno ligo preskočiti še eno oviro.

Slovenski podprvak Celje je s prebojem v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo poskrbel za največji evropski uspeh v 104-letni zgodovini kluba. Po prvem polčasu nedavne tekme v Izraelu je kazalo še na večji uspeh, saj je bil rezultat dvoboja z Maccabijem izenačen (1:1), v nadaljevanju pa je gostitelj v Tel Avivu nadigral celjsko zasedbo in zmagal s 4:1. S tremi zadetki je izstopal 36-letni Izraelec Eran Zahavi.

Trener Maccabija je Irec Robbie Keane, nekdanji soigralec Alberta Riere, stratega Celja. Skupaj sta si delila slačilnico pri Liverpoolu, veliko bližje napredovanju v skupinski del tekmovanja pa je Keane. A svoje načrte imajo tudi Celjani. Samozavest so si okrepili z nedeljsko zmago v Ljubljani nad Olimpijo (4:2), za dodatno dobro voljo pa je poskrbela odločitev Uefe, da lahko povratno tekmo v nasprotju s 3. krogom vendarle igrajo na stadionu Z'dežele v knežjem mestu.

Zvezni igralec Mark Zabukovnik, čigar nastope pozorno spremlja tudi slovenski selektor Matjaž Kek, verjame v zmago. "Upamo na ugoden rezultat. Poskušali bomo popraviti napake, ki smo jih delali v Izraelu in zaradi katerih smo prejemali poceni zadetke. Vemo, kaj smo delali narobe, vemo, kje ima Maccabi slabosti. To bomo poskušali izkoristiti," napoveduje mladi slovenski reprezentant in vse navijače vabi na tribune.

Celjani so prejšnjo domačo evropsko tekmo igrali v Ljubljani in beloruski Neman premagali z 1:0, pred tem pa v Celju izgubili s portugalsko Vitorio s 3:4, a vse skupaj nadoknadili v Guimaraesu. Letos so v Evropi še vedno igrali bolje na povratni tekmi, ko so se lahko še bolje pripravili na tekmeca. Tudi ta podatek jim krepi optimizem pred današnjo evropsko poslastico v mestu ob Savinji. Celjani sicer danes ne bodo mogli računati na dva pomembna igralca. Zaradi poškodbe bo manjkal kapetan Denis Popović, zaradi kazni pa branilec Klemen Nemanić.

Belec potrebuje visoko zmago nad Belgijci

Miha Zajc zaradi poškodbe ne bo kandidiral za dvoboj na Nizozemskem. Foto: AP / Guliverimage In slovenski legionarji? Danes bo na delu veliko njihovih klubov. Norveški Bodo/Glimt bo prvi, srečanje se bo začelo ob 18. uri, brez poškodovanega Nina Žuglja gostil romunski Sepsi, lanskega evropskega krvnika Olimpije, s katerim je prejšnji teden remiziral z 2:2. Ciprski velikan Apoel Nikozija, pri katerem brani Vid Belec, bo za napredovanje potreboval visoko zmago nad Gentom, saj je na prvi tekmi v Belgiji izgubil z 0:2, Twente čaka zelo zahtevna naloga, saj bo gostil Fenerbahče, ki je brez poškodovanega Mihe Zajca v Istanbulu zmagal kar s 5:1. Evropski krvnik Maribora je velik favorit,

Turški Adana Demispor, ki je poleti pripeljal Amirja Feratovića, bo gostil Genk, s katerim je v Belgiji izgubil 1:2. Slovaški klub Spartak Trnava, pri katerem se dokazujeta nekdanja soigralca pri Taboru Adrian Zeljković in Miha Kompan Breznik, prvi pa je hitro postal standardni član najmočnejše enajsterice, bo gostoval pri ukrajinskem podprvaku Dnipru-1. Na gostovanje ne bo potoval daleč, saj Ukrajinci domače evropske tekme igrajo prav na Slovaškem, v Košicah. Rijeka, za katero v zadnjem obdobju ne nastopa Dejan Petrović, bo poskušala senzacionalno izločiti francoski Lille, proti kateremu je prejšnji četrtek nesrečno izgubila z 1:2, varšavska Legia pa bo z Blažem Kramerjem, ki v tej sezoni že trese mreže, gostila danski Midtjylland. Prva tekma se je končala s 3:3, zadnji gol za Legio pa je dosegel prav slovenski legionar.

Zmagovalci se bodo prebili v skupinski del konferenčne lige in od Uefe prejeli slabe tri milijone evrov, preostali pa bodo končali evropsko sezono.

