Kek bo imel kaj videti, Hrvaško zatresla afera

Ko je Sturm odigral zadnjo spomladansko tekmo v Evropi, je bil Jon Gorenc Stanković star komaj pet let. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Za razliko od lige Europa bo v konferenčni ligi na delu pet slovenskih nogometašev. Največ jih bo nastopilo na sosedskem obračunu v Gradcu, kjer bo Sturm na Merkur-Areni v Gradcu ob 18.45 gostil Slovan iz Bratislave. Črno-belim gre zelo dobro v Avstriji. Vodilnemu Salzburgu dihajo za ovratnik. Za njim zaostajajo le dve točki. Konec prejšnjega tedna se je derbi v Mozartovem mestu končal z 1:1. Jon Gorenc Stanković je odigral vso tekmo, občasni reprezentant Tomi Horvat pa je bil na igrišču le v prvem polčasu.

V Gradcu bo slovesno, saj je Sturm prezimil v Evropi prvič po 23 letih. Ko mu je to uspelo nazadnje, takrat se je uvrstil v drugi del lige prvakov, takšen je bil takratni tekmovalni sistem, je bil Gorenc Stanković star pet, Horvat pa le dve leti.

Slovan je v uvodnem spomladanskem nastopu v gosteh nadigral Žilino s 4:0. To je bil veliki derbi slovaškega prvenstva, po katerem je velikan iz Bratislave prednost pred najbližjim zasledovalcem povečal na +10. Kenan Bajrić, obrambni steber serijskega slovaškega prvaka, je odigral vso tekmo.

Slovan je v skupinskem delu konferenčne lige premagal Olimpijo v Stožicah, v zadnjem krogu pa je sledilo maščevanje zmajev. Foto: www.alesfevzer.com

Slovan je v jesenskem delu konferenčne osvojil drugo mesto v skupini, kjer je igrala tudi Olimpija. Slovenski prvak je v zadnjem krogu sicer zmagal v Bratislavi (1:2) in se Slovakom, ki so si pred tem že zagotovili napredovanje, maščeval za poraz v Stožicah.

Kramer na Norveškem, Žugelj na Nizozemskem

Nino Žugelj bo koledarsko leto 2024, kar zadeva uradne tekme, odprl v Amsterdamu. Foto: Guliverimage Poljska Legia bo danes gostovala na Norveškem pri Moldeju. Za varšavskega velikana nastopa tudi Blaž Kramer. Na uvodni spomladanski tekmi poljskega prvenstva je z Legio v gosteh premagal Ruch Chorzow (1:0). Odigral je 74 minut in prispeval podajo za edini zadetek na srečanju, ki ga je dosegel Španec Marc Gual. Tega danes zaradi bolezni ne bo v postavi Legie, v konici napada naj bi tako od prve minute vztrajal le 27-letni slovenski napadalec.

Norveški prvak Bodo/Glimt se pripravlja na začetek nove sezone. Slovenski reprezentant Nino Žugelj bo imel opravka z zvenečim tekmecem, ki se pobira po katastrofalnem vstopu v sezono. Norvežane čaka atraktivno gostovanje v Amsterdamu proti Ajaxu. Bodo/Glimt je dobro pripravljen, na zadnji prijateljski tekmi je napolnil mrežo švedskemu Malmöju (4:0).

"Klovn" Jarni izgubil službo zaradi izjave

Robert Jarni je leta 1998 Hrvaški pomagal do nepozabnega brona na SP v Franciji. Foto: Guliverimage Nemški Eintracht Frankfurt, ki spada med osrednje kandidate za osvojitev lovorike, bo gostoval pri Unionu v Bruslju, zagrebški Dinamo pa čaka zahtevno gostovanje v Sevilli pri Betisu.

Na Hrvaškem pred tekmo še kako odmeva afera Jarni, ko je nekdanji zvezdnik hrvaškega nogometa Robert Jarni, donedavno pa še selektor izbrane vrste do 17 let, zaradi izjave, da bi zmago bolj privoščil Betisu, pri katerem je nosil dres tri leta in se vpisal v klubsko zgodovino, kot pa Dinamu, izgubil selektorsko službo. Njegova izjava je prizadela zlasti napadalca Dinama Bruna Petkovića, ki je nekdanjega zvezdnika Juventusa in Reala označil za klovna.

Finale konferenčne lige bo 29. maja v Atenah.

Neposredno uvrstitev v osmino finala so si zagotovili zmagovalci skupin Lille (Fra), Maccabi Tel Aviv (Izr), Viktoria Plzen (Češ), Club Brugge (Bel), Aston Villa (Ang), Fiorentina (Ita), PAOK Solun (Grč) in Fenerbahče (Tur) z Miho Zajcem.

