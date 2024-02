Hrvaški selektor mladih ostal brez službe zaradi neprimernih izjav

Hrvaška nogometna zveza (HNS) je odstavila selektorja reprezentance do 17 let Roberta Jarnija, nekdanjega reprezentanta in igralca velikanov, kot sta Juventus in Real Madrid. Nekdanji nogometaš, zdaj pa trener, je ostal brez službe zaradi neprimernih izjav v medijih. Izjavil je namreč, da bo na tekmi evropske lige navijal za Betis, in ne za zagrebški Dinamo, ki se bosta merila v 1/16 finala evropske lige. Prva tekma bo danes v Sevilli.