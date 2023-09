Slovenski ''palček'' pri francoskem velikanu

Nogometaši Olimpije bodo vse tekme skupinskega dela konferenčne lige odigrali v četrtek, izjema je le uvodni nastop, ko se bodo zmaji predstavili na stadionu Pierre-Mauroy v Lillu, na katerem je v teh tednih tudi svetovno prvenstvo v ragbiju, že v sredo. Začetek bo že ob 16.30, nadaljevanje dneva bo tradicionalno rezervirano za evropsko elito, ki nastopa v ligi prvakov.

Olimpija bo zgodovinsko evropsko pot začela na stadionu Pierre-Mauroy, ki sprejme 50 tisoč gledalcev. Foto: Guliverimage

Čeprav je Lille velik favorit, tržna vrednost ekipe pa presega 200 milijonov evrov, kar je skoraj 16-krat več od Olimpije, ta znaša dobrih 13 milijonov evrov, slovenski prvaki na atraktivno gostovanje niso odšli z belo zastavo. O tem, da bi lahko zmaji presenetili, je prepričan tudi Milenko Ačimović, zdajšnji selektor mlade slovenske reprezentance, ki je v karieri nosil dres obeh klubov. Pri Olimpiji upajo, da bo kapetan Timi Max Elšnik pripravljen. Na večnem derbiju proti Mariboru (2:1) ga ni bilo.

Prvič proti klubu iz Francije

Olimpija se v preteklosti še ni pomerila s francoskim klubom. Ples kroglic jo je že združil s tekmeci iz drugih držav ''elitne petice'', a je z njimi vselej potegnila krajšo.

Olimpija se je v tem stoletju pomerila z Liverpoolom in Espanyolom, v prejšnjem pa z Milanom in Eintrachtom. Foto: Reuters

Tako se je že pomerila z angleškim Liverpoolom (1:1 in 0:3), italijanskim Milanom (0:3 in 0:4), nemškim Eintrachtom (1:1 in 0:2) ter španskim Espanyolom (2:1 in 0:2), zdaj pa se bo prvič še s predstavnikom Francije.