Zimske selitve slovenskih nogometašev se nadaljujejo

Dejan Trajkovski iz Nizozemske na Madžarsko

Po letu in pol, ki ga je preživel kot član nizozemskega prvoligaša Twenteja, se nekdanji član Maribora in Domžal, bočni branilec Dejan Trajkovski, seli na Madžarsko, kjer je podpisal pogodbo za dve leti in pol s tamkajšnjim prvoligašem Puskas Academy.

Nogometaš, ki je novembra leta 2016 vpisal svoj prvi in tudi zadnji nastop v dresu članske reprezentance Slovenije, ko se je na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 proti Malti tudi poškodoval, je prav po tej tekmi izgubil status prvokategornika na Nizozemskem in je v zadnjem letu igral bolj malo, zato se je zdaj odločil, da najde nov izziv.

Bočni branilec, ki šteje 25 let, Twente zapušča po 28 tekmah, ki jih je odigral v tem nizozemskem klubu, pri katerem si je garderobo delil z rojakom Harisom Vučkićem, ta je prav prejšnji konec tedna nastopil prvič po dolgotrajnejši odsotnosti in se vrnil z zadetkom.

Trajkovski, ki bi lahko bil prihodnost slovenske reprezentance na levi strani obrambe, je prve nogometne korake naredil pri Mariboru, pri katerem je začel igrati kot zelo mlad, a je pozneje njegov razvoj zastal. Leta 2015 se je preselil v Domžale, postal eden izmed najboljših posameznikov v prvi slovenski ligi in si leta 2016 izboril prestop na Nizozemsko.