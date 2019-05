Klub Gorenca Stankovića v roke novega lastnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hoyle, ki je priljubljen med navijači, je klub prevzel leta 2009, pred dvema letoma pa je ta zaigral v elitni angleški ligi prvič po 45 letih. Hoyle bo v klubu zadržal manjši lastniški delež, Hodgkinson, tudi navijač Huddersfielda, pa bo prevzel 75 odstotkov kluba.

"Srce mi govori, naj ne prodam kluba, toda glava pravi, da po desetih letih popolne predanosti in po zadnjih zdravstvenih težavah moram narediti tisto, kar je dobro zame, za družino in tudi za klub. To pa je klub predati novemu predsedniku, ki bo Huddersfield popeljal v novo poglavje," je dejal Hoyle.

Prodajo morajo sicer odobriti še nogometne oblasti v Angliji.

Preberite še: