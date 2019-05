Van der Vaart dočakal prvo zmago v pikadu

Van der Vaart, ki se je od nogometa poslovil novembra lani, je v prvem krogu v Esbjergu, kjer je tudi končal svojo nogometno pot, s 4:2 premagal Thomasa Andersena.

Na turnirju, ki velja za kar pomembnega v svetu pikada, saj sta ga med drugim v preteklosti osvojila tudi Eric Bristow, večkratni nekdanji prvi igralec sveta in svetovni prvak, in Raymond van Barneveld, tudi nekdanji svetovni prvak, pa je v drugem krogu 109-kratni nizozemski reprezentant moral priznati premoč Mogensu Christensenu, ki je zmagal s 4:0.

