Kek svari pred nevarno Moldavijo, 175. reprezentanco sveta

Matjaža Keka čaka 15. tekma v njegovem drugem mandatu na klopi Slovenije. Do zdaj je zbral sedem zmag, tri remije in štiri poraze. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Čaka nas tekma z Moldavijo, ki je pokazala svojo kakovost, zato nam ne bo lahko," je večer pred četrto tekmo tretje skupine kakovostnega razreda C lige narodov, gostovanjem v Moldaviji, povedal Matjaž Kek. Slovenija bo v Kišinjevu lovila četrto zmago v nizu in tudi četrto na četrti tekmi proti Moldaviji.

Še vedno močno okrnjena slovenska reprezentanca, ki bo tokrat zagotovo pogrešala tudi kaznovanega Petra Stojanovića in morda še lažje poškodovanega Miha Mevljo, je v zadnjem obdobju rezultatsko krivuljo rahlo obrnila navzgor. Resda v ne preveč kakovostni konkurenci, a vseeno so tri zmage in remi ob začetku lige narodov še kako dobrodošli pred lansko klavrno jesenjo. Spomnimo, oktobra in novembra lani so najboljši slovenski nogometaši na štirih tekmah doživeli kar tri poraze.

Tokrat bodo pri Moldaviji, 175. reprezentanci sveta, ki je na prvih treh tekmah osvojila le točko, lovili še četrto zaporedno zmago, če upoštevamo še zmago nad San Marinom s 4:0 na prijateljski tekmi prejšnji teden. Tretjo, če štejemo samo ligo narodov.

Matjaž Kek: Le butci živijo na stari slavi

Selektorja čaka 15. tekma v njegovem drugem mandatu na klopi Slovenije. Do zdaj je zbral sedem zmag, tri remije in štiri poraze. "Pozitiven rezultat nagradi delo, ne sme pa te ponesti v nebo. V reprezentanci je dobro ozračje, tako da verjamem, da fantje ne bodo pozabili na realnost. Mislim, da bodo znali zmago v Prištini uporabiti kot velik motiv za sredino tekmo," je na novinarski konferenci večer pred tekmo povedal Matjaž Kek, ki mu je v nedeljo po zmagi v Prištini zagotovo odleglo. Slovenija je namreč tam prišla šele do druge gostujoče zmage na zadnjih 12 gostujočih tekmah, ki so štele za točke.

"Moldavija je že v Ljubljani pokazala svojo kakovost, tudi v Atenah je igrala dobro. Verjetno bo to tekma, polna agresivnosti, pri nas pa bo šlo tudi za potrditev karakterja, želje in nadaljevanja zgodbe s Kosova. Morali bomo biti mirni, osredotočeni, spoštljivi in imeti velik odmerek želje za dokazovanje," je v svojem slogu na nasprotnika, ki glede na kakovost ne bi smel biti previsoka ovira za Slovenijo, opozoril selektor.

Govoril je resnico. Zdesetkana Slovenija ob odsotnosti nekaterih nosilcev, predvsem Josipa Iličića, je resda začela nabirati točke, a prav prepričljiva vsaj v napadu ni. Prejšnji teden je na prijateljski tekmi sicer zabila štiri gole San Marinu in zmagala s 4:0, a to ji je uspelo proti ekipi amaterjev, ki so na zadnjem, 210. mestu svetovne jakostne reprezentančne lestvice.

Moldavija je 35 mest višje in tudi precej bolj trd oreh. To je Slovenija lahko ugotovila tudi na prvi tekmi pred mesecem dni, ko je v praznih Stožicah zmagala z 1:0.

Slovenija tudi sicer v zadnjem obdobju zmaguje s tesnimi rezultati. Zadnjih štirikrat, ko je zmagala v igri za točke, je bila od nasprotnika boljša le za en gol. Če bo tako tudi v sredo zvečer v Kišinjevu, se selektor zagotovo ne bo pritoževal.

Slovenija na treningu v Kišinjevu:

"Zelo neumno bi bilo, da bi obstali pri rezultatu iz Prištine. Pametni vzamejo tisto dobro in poskušajo popraviti tisto slabo. Butasti pa živijo na stari slavi. V športu je to lahko zelo hitro grenka izkušnja. Ampak kot pravim, mene ti fantje navdušujejo z razigranostjo in hkrati z zrelostjo," je Kek še povedal pred zadnjim treningom na leta 2006 zgrajenem stadionu Zimbru za nekaj več kot 10 tisoč gledalcev, ki pa jih tokrat seveda ne bo.

Kaj bo v tretjem nastopu v slovenskem dresu pokazal Sandi Lovrič? Foto: Grega Valančič/Sportida

Sandi Lovrič: Težko bo, ampak smo pozitivni

Ob selektorju je pred peščico slovenskih novinarjev, ki so prišli v Moldavijo spremljat peti nastop slovenskih nogometašev v mesecu dni, sedel tudi novopečeni reprezentant, ki je navdušil na zadnji tekmi v Prištini.

"Pomembno je, da smo proti Kosovu vzeli tri točke, bilo je veliko dobrega in tudi nekaj, kar moramo popraviti. Zdaj je osredotočenost že na naslednji tekmi. Pričakujem težak obračun, veliko borbe bo, zelo intenzivno bo. Moldavija je ekipa, ki je zelo disciplinirana. Na vsak dvoboj bo treba iti stoodstotno. Težko bo, ampak smo pozitivni," je povedal Sandi Lovrič, nekdanji mladi avstrijski reprezentant, ki se je prejšnji teden z debijem proti San Marinu tudi uradno zapisal slovenski reprezentanci in se izkazal že na drugi tekmi v njenem dresu. Bil je najboljši posameznik Slovenije pri zmagi na Kosovu in avtor mojstrske podaje za odločilni gol Harisa Vučkića za zmago z 1:0.

Pred mesecem dni je za zmago Slovenije v Stožicah z 1:0 zadel Damjan Bohar. Foto: Vid Ponikvar

Slovenija lovi četrto zmago na četrti tekmi proti Moldaviji

Pred Slovenijo je sicer četrta tekma z Moldavijo. Na prvih treh je zmagala. Nazadnje septembra, ko je za zmago z 1:0 zadel Damjan Bohar. Pred tem v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2006, ko je pod vodstvom Branka Oblaka v Celju s tremi goli Milenka Ačimovića zmagala s 3:0, medtem ko je bila v Moldaviji z goloma Klemna Lavriča in Mateja Mavriča Rožiča boljša z 2:1.

Slovenci so v tretji skupini C-razreda lige narodov po treh tekmah s sedmimi točkami skupaj z Grki, ki bodo tokrat gostili Kosovo, na vrhu lestvice. Kosovci in Moldavci so z eno točko pri dnu. Prvo mesto v skupini vodi v višjo ligo, ligo B.

Slovenijo po tekmi z Moldavijo do konca čakata še Kosovo doma 15. novembra in Grčija v gosteh 18. novembra.