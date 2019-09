Kdo je 16-letnik, o katerem te dni govori ves nogometni svet?

Trije nastopi, dva gola in asistenca. To je izkupiček senzacionalnega nogometaša Barcelone Ansuja Fatija, ki je nase prvič opozoril 25. avgusta letos, ko je odigral zadnjih 12 minut prvenstvene tekme proti Betisu in ob zmagi s 5:2 pred domačimi navijači postal najmlajši debitant v zadnjih 78 letih obstoja Barcelone, pa tudi drugi najmlajši v njeni zgodovini. Na dan debija je bil star 16 let in 298 dni.

Le šest dni pozneje je pri prvenstvenem remiju z Osasuno z 2:2 v Pamploni na igrišče vstopil ob polčasu in že šest minut pozneje dočakal prvi gol v majici katalonskega nogometnega velikana, s tem pa postal najmlajši nogometaš, ki mu je uspelo kaj takega.

Najmlajši debitanti v zgodovini Barcelone:

16 let in 278 dni – Vicente Martinez (19. oktober 1941)

16 let in 298 dni – Ansu Fati (25. avgust 2019)

17 let in 19 dni – Bojan Krkić (16. september 2006)

17 let in 57 dni – Marc Muniesa (23. maj 2009)

17 let in 114 dni – Lionel Messi (16. oktober 2004)

Norih sedem minut na sobotnem derbiju

V soboto se je prvič znašel v začetni enajsterici in še bolj navdušil. Po sedmih minutah igre je imel na svojem računu gol in asistenco. Po le 111 sekundah igre je zadel za vodstvo Barcelone na derbiju proti Valencii z 1:0, približno pet minut pozneje pa podal za prvenec še enega mladega, a vseeno šest let starejšega asa Barcelone Frenkieja de Jonga.

Trenutek, preden je 25. avgusta vstopil na igrišče na tekmi proti Betisu in debitiral za Barcelono. Foto: Reuters

Po zmagi s 4:2 se je seveda znašel v središču pozornosti. Nogometni svet je eksplodiral od navdušenja. Mladi afriški nogometaš se je takoj znašel v središču pozornosti in številni so mu prilepili priponko "novi Lionel Messi", ob tem pa že dvignili glas, da se z njim ne bo zgodilo kaj podobnega, kot se je z Argentincem. Da ga bo španska reprezentanca izpustila iz svojih rok. O tem morda kdaj drugič, poglejmo raje, kakšna je zgodba najstniškega napadalca, ki je v zadnjih treh tednih osupnil nogometni svet.

Najmlajši strelci v zgodovini Barcelone:

16 let in 304 dni: Ansu Fati (31. avgust 2019)

17 let in 53 dni: Bojan Krkić (20. oktober 2007)

18 let in 316 dni: Thiago Alcantara (20. februar 2010)

18 let in 358 dni: Munir El Haddadi (24. avgust 2014)

19 let in 6 dni: Giovani Dos Santos (17. maj 2008)

V Španijo je prišel s šestimi, v Barcelono pa z desetimi leti

Rojen je bil nekaj mesecev za "velikim pokom", ki se je slovenskemu nogometu zgodil v Gvangdžuju. Oktobra 2002 je prijokal na svet v Bissauu, glavnem mestu revne zahodnoafriške države Gvineja Bissau.

S šestimi leti se je skupaj z očetom preselil v Španijo. V mesto Herrera, 120 kilometrov oddaljeno od Seville. Tam je začel brcati nogometno žogo, a z desetimi leti odšel v slovito nogometno šolo Barcelone. Tja je sledil svojemu pet let starejšemu bratu Braimu, ki danes žogo brca v tretji španski ligi, ga v naslednjih letih prehitel in pustil močno za seboj. V prejšnji sezoni je med mladinci Barcelone navduševal v mladinski ligi prvakov in na poti do polfinala dal štiri gole, prispeval pa tudi tri asistence.

Takrat je že močno opozarjal nase, a verjetno ni niti sanjal, kaj se bo zgodilo letošnje poletje. Ob zdravstvenih težavah Lionela Messija, Luisa Suareza in Ousmana Dembeleja ga je trener Barcelone priključil članom, ga potem porinil v ogenj in zgodilo se je, kar se je. V manj kot mesecu dni je zanj slišal vsak, ki ga vsaj malo zanima nogometno dogajanje.

Kaj zmore Ansu Fati?

Ernesto Valverde: Ni normalno, kar se mu dogaja

"Paziti bomo morali nanj. Ni normalno, da se fantu njegovih let dogaja to, kar se dogaja njemu. Nikomur ni lahko igrati za Barcelono, kaj šele nekomu, ki je tako mlad, kot je on. Je odličen nogometaš, ki se lahko znebi vsakega branilca in obožuje igro ena na ena," je o njem povedal trener španskih prvakov Ernesto Valverde, nogometna Evropa pa se že sprašuje, ali ga bo na igrišče poslal tudi v torek, ko Barcelono v Dortmundu čaka prva tekma v novi sezoni lige prvakov proti Borussii.

Pri Barceloni, s katero ima pogodbo do leta 2022, bodo z njim zelo pazljivi, pravijo. Foto: Reuters

Če bo dobil priložnost in bo zadel tudi tam, bo postal najmlajši strelec v zgodovini elitnega evropskega klubskega tekmovanja in zaokrožil sijajen mesec, ki je za njim.

Glede na to, kako gre hitronogemu Afričanu, ki pa bo v prihodnosti najverjetneje nosil španski dres, v zadnjem času, ne bi bilo presenečenje, če bi se to tudi zgodilo.

Na dan tekme v Dortmundu bo star 16 let in 322 dni.

Najmlajši strelci v ligi prvakov:

17 let in 195 dni: Peter Ofori-Quaye (Rosenborg 5:1 Olympiacos, 01. oktober 1997)

17 let in 216 dni: Mateo Kovačić (Dinamo Zagreb 1:7 Lyon, 07. december 2011)

17 let in 218 dni: Cesc Fàbregas (Arsenal 5:1 Rosenborg, 07. december 2004)

17 let in 218 dni: Bojan Krkić (Schalke 0:1 Barcelona, 01. april 2008)

17 let in 241 dni: Martin Klein (Panathinaikos 2:1 Sparta Praha, 27. februar 2002)

Najmlajši debitanti v ligi prvakov:

16 let 87 dni: Celestine Babayaro (Anderlecht 1:1 Steaua, 23. november 1994)

16 let 128 dni: Alen Halilović (Dinamo Zagreb 0:2 Paris Saint-Germain, 24. oktober 2012)

16 let 148 dni: Youri Tielemans (Anderlecht 0:3 Olympiacos, 02. oktober 2013)

16 let 242 dni: Charis Mavrias (Panathinaikos 0:0 Rubin Kazan, 20. oktober 2010)

16 let 263 dni: Kenneth Zohore (Barcelona 2:0 København, 20. oktober 2010)